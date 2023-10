Attentat d'Arras : "Les extrêmes n'ont rien à proposer", s'agace Xavier Bertrand

Le président LR de la région Hauts-de-France et président du mouvement Nous France, était l'invité du "8h30 franceinfo", lundi 16 octobre 2023.

Temps de lecture : 25 min

Xavier Bertrand, président LR de la région Hauts-de-France et président du mouvement Nous France, était l'invité du "8h30 franceinfo", lundi 16 octobre 2023. Il répondait aux questions de Jérôme Chapuis et Salhia Brakhlia.

Attentat d'Arras : "On veut que ça s'arrête"

"La tragédie aurait pu être bien pire encore" et "tout le monde a été exemplaire", relève Xavier Bertrand, après la mort d'un professeur de français à Arras (Pas-de-Calais) vendredi. "On veut que ça s'arrête tout ça", ajoute-t-il. Trois autres membres du personnel ont été blessés dans cet attentat. Selon les médecins, et d'après sa famille, les "jours ne seraient plus en danger" pour le manager des équipes de la région, "celui qui s'est interposé pour sauver celui était à terre", indique Xavier Bertrand. "L'autre agent qui était à terre, qui a été sauvé par l'intervention de son collègue, compte reprendre le travail ce matin" et un professeur d'éducation physique, "très très sérieusement blessé", mais "ses jours ne sont pas en danger".

Terrorisme : "Il y en a marre de ces vautours que sont ces extrêmes"

"Il y en a marre de ces vautours que sont ces extrêmes", s'agace Xavier Bertrand, visant La France Insoumise et le Rassemblement national. Marine Le Pen avait dénoncé les défaillances dans la surveillance du principal suspect, fiché S, dans l'attaque terroriste de vendredi à la Cité scolaire Gambetta - Carnot à Arras. "Je ne vois pas d'autre occasion que celle-là pour que Monsieur Darmanin mette en œuvre cette démission", avait-elle réagi après la mort du professeur de français Dominique Bernard. "Elle n'a que ça à proposer ? Les extrêmes n'ont rien à proposer", répond Xavier Bertrand. "Elle veut protéger les Français en demandant la démission du ministre de l'Intérieur. Il y en a marre de ces vautours que sont les extrêmes. Il y en a marre d'un côté LFI, de l'autre côté le Front national", déclare-t-il.

Attentat d'Arras : "Il faut se débarrasser des dangereux"

"Il faut se débarrasser des dangereux", réagit Xavier Bertrand, trois jours après l'attentat dans un lycée d'Arras. Le président LR de la région Hauts-de-France souhaite que "dès qu'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, a été délivrée", les étrangers soient "obligatoirement placés en rétention administrative". Il précise que cette proposition vise ceux qui sont susceptibles de "poser un problème à l'ordre public", notamment lorsque les services de renseignement pensent qu'ils sont "radicalisés", qu'ils risquent de "basculer dans le terrorisme". "Dans aucun pays, il n'y a de risque zéro", souligne Xavier Bertrand, mais il considère que "chez nous, en France, le risque est beaucoup trop important". Il invite "les responsables publics" à mener "ce combat de longue haleine contre ce terrorisme islamique", car "les gens ont besoin de faire bloc".

---------------

Retrouvez l'intégralité du "8h30 franceinfo" du lundi 16 octobre 2023 :