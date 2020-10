Assassinat de Samuel Paty, immigration, couvre-feu... Le "8h30 franceinfo" de Renaud Muselier

Renaud Muselier, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur était l'invité du "8h30 franceinfo", mardi 20 octobre 2020. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Renaud Muselier, le président Les Républicains de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et président des Régions de France était l'invité du "8h30 franceinfo", mardi 20 octobre 2020. Assassinat de Samuel Paty, immigration, couvre-feu... Il répond aux questions de Lorrain Sénéchal et Neila Latrous.

Enseignant décapité : "On est à la limite de la guerre civile"

Après l'assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), vendredi 16 octobre, "on est à la limite de la guerre civile dans cette histoire", juge Renaud Muselier.

"Si on est faible (...) devant l'islamisme, devant le terrorisme, on va récolter la révolte de ceux qui ne veulent pas se laisser faire. Donc on peut avoir des milices qui se créent, (…) des citoyens qui s'arment et qui ne supportent plus la faiblesse de l'État", averti le président de la région Paca.

"Arrêter l'immigration" pour "prendre en considération ceux qui sont déjà là"

Après l'assassinat de Samuel Paty par un jeune homme d'origine tchétchène, Renaud Muselier estime qu'aujourd'hui, "nous avons beaucoup d'immigrés avec une intégration qui ne fonctionne pas."

S'il y a trop de personnes qui arrivent en même temps dans les mêmes quartiers et qui sont prises en charge par des radicaux, mécaniquement la République ne fait plus son travail d'absorption, d'assimilation. Renaud Muselier à franceinfo

"Il faut arrêter l'immigration pour prendre en considération ceux qui sont déjà là et bien les intégrer", estime le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Couvre-feu : "Pour que ça soit respecté, il faut avoir un espoir"

Un couvre-feu est désormais appliqué à 8 métropoles, ainsi qu'à l'Île-de-France pour endiguer l'épidémie de coronavirus. "Pour que ça soit respecté, il faut avoir un espoir", estime Renaud Muselier.

"Vous ne vous soignez pas si vous ne pensez pas que vous allez être guéri. Vous ne vous contraignez pas si vous ne pensez pas que demain sera mieux", poursuit le président des Régions de France, qui estime qu'"il faut vivre avec" l'épidémie.

