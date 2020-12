Article 24, réouverture des bars et des restaurants... Le "8h30 franceinfo" de Guillaume Peltier

Guillaume Peltier, vice-président délégué des Républicains, était l'invité du "8h30 franceinfo", mardi 1er décembre 2020. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Guillaume Peltier, vice-président délégué de Les Républicains et député du Loir-et-Cher était l'invité du "8h30 franceinfo", mardi 1er décembre 2020. Article 24 de la proposition de loi sur la "sécurité globale", réouverture des bars et des restaurants... Il répond aux questions de Marc Fauvelle et Salhia Brakhlia.

"Je regrette que le président ait la main qui tremble"

La majorité parlementaire a décidé une "réécriture totale" de l'article 24 de la proposition de loi sur la "sécurité globale". "Je regrette que le président de la République et sa majorité aient, sur les questions de sécurité, la main qui tremble", réagit Guillaume Peltier.

Cet article controversé comportait des "approximations", en raison de la "maladresse" et de la "précipitation" du gouvernement, mais "il n'empêche, j'ai voté ce texte et j'en suis fier", explique le vice-président délégué de LR.

Rouvrir bars et restaurants "dès le début de la semaine prochaine"

"Je demande au président de la République de recevoir immédiatement tous les représentants des restaurateurs et de prendre une décision pour que dès le début de la semaine prochaine on puisse rouvrir les restaurants et les bars dans notre pays en respectant un protocole sanitaire strict", déclare Guillaume Peltier.

"On l'a bien fait en sortant du premier confinement au mois de mai", ajoute le député LR de Loir-et-Cher, qui estime que la deuxième vague épidémique n'était "certainement pas" liée aux restaurants et aux bars, mais due à "l'incapacité du gouvernement français à anticiper".



