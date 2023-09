Arrêts maladie, doublement de la franchise médicale, opérateurs du Samu, endométriose... Le "8h30 franceinfo" d'Aurélien Rouseau

Jérôme Chapuis, Salhia Brakhlia, Jean-Rémi Baudot et Agathe Lambret

Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau était l'invité du "8h30 franceinfo" ce jeudi 28 septembre

Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau est l'invité du "8h30 franceinfo"jeudi 28 septembre. Prime pour les assistants de régulation médicale, évolution du reste à charge sur les boîtes de médicaments, utilisation du 49.3 par Élisabeth Borne pour la loi de programmation des finances publiques, proposition du Rassemblement national sur l'endométriose, il répond à Salhia Brakhlia et Jérôme Chapuis.

Augmentation de prime de 100 euros pour les opérateurs du Samu

Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, annonce jeudi sur franceinfo "une augmentation de 100 euros par mois" pour les assistants de régulation médicale, ceux qui décrochent le téléphone lorsqu'on appelle le Samu. Dans le détail, il s'agit d'une hausse "de leur prime spécifique liée à leur fonction de régulation médicale".

Ces personnels, en grève depuis le mois de juillet, "ont un métier central dans notre dispositif de santé" et "ont un rôle dans la régulation globale qui est essentiel", salue le ministre. "Par ailleurs, ils avaient une revendication légitime aussi sur une grille particulière" car "aujourd'hui, ils ont la même que les secrétaires médicaux", rappelle-t-il. Si "on ne va pas créer une nouvelle grille", des mesures seront prises qui "leur permettront de progresser plus rapidement".

Les assistants de régulation médicale mobilisés demandent aussi des embauches. Sur ce point, Aurélien Rousseau botte en touche. "Les directeurs d'établissements et les patrons de Samu, s'ils ont besoin de recruter des assistants de régulation médicale, ils en recrutent. Ça n'est pas le sujet que j'ai entendu le plus depuis quelques mois", affirme-t-il.

Doublement de la franchise sur les médicaments : le sujet "reste sur la table"

"Le sujet 'franchise médicale' est toujours à l'expertise, sur la table", il n'est "pas abandonné", indique Aurélien Rousseau, ministre de la Santé, sur franceinfo, après la présentation mercredi du projet de budget de la sécurité sociale. Le doublement du reste à charge sur les boîtes de médicaments n'y figure pas, alors qu'il s'agit d'une piste sérieusement explorée par le gouvernement pour faire des économies.

"On touche là à des choses extrêmement sensibles", reconnaît le ministre, qui rappelle sa "ligne absolument rouge" : "Que les personnes qui ont le plus besoin de soins, notamment les personnes en affection de longue durée, qui sont déjà au plafond de ces franchises médicales, ne soient pas touchées, ne renoncent pas aux soins". À l'heure actuelle, ce plafond est fixé à 50 euros par an.

"Évidemment qu'on aura le débat au Parlement" sur ce sujet des franchises médicales, ajoute-t-il, dans la mesure où "on a dans les tableaux de chiffres qui sont liés au projet de loi de financement de la sécurité sociale un certain nombre de mesures d'économies".

Loi de programmation des finances publiques : le 49.3 "n'est pas du tout une formalité"

Le 49.3 "n'est pas du tout une formalité", affirme le ministre de Santé, Aurélien Rousseau, après qu'Élisabeth Borne a engagé la responsabilité de son gouvernement pour faire adopter la loi de programmation des finances publiques (LPFP). C'est la douzième fois qu'elle le fait, depuis qu'elle est Première ministre.

Aurélien Rousseau fait valoir que ce texte, que l'Assemblée nationale a rejeté en 2022, avait depuis "fait l'objet de pas mal d'amendements demandés par les oppositions".

Endométriose : "une proposition opportuniste" du RN

Le ministre dénonce "une proposition opportuniste" du Rassemblement national sur l'endométriose, un sujet "sur lequel il ne s'est jamais investi".

Le parti de Marine Le Pen a annoncé son intention de porter un texte le 12 octobre à l'Assemblée nationale pour "soutenir les femmes qui souffrent d’endométriose". Une femme menstruée sur 10 souffre de règles très douloureuses. Le Rassemblement national souhaite leur accorder un statut d’affection longue durée (ALD) "totalement pris en charge par l’assurance-maladie" et la reconnaissance du statut de travailleuse handicapée.

"Ça me rend dingue que le Rassemblement national arrive sur ce sujet", sur lequel "il ne s'est jamais investi", réagit Aurélien Rousseau. "Les femmes qui sont touchées par l'endométriose ont déjà accès à une affection de longue durée (ALD)", explique-t-il. La proposition du RN "est de la fausse monnaie parce que cette mesure est en place et la majorité l'a portée avec d'autres groupes, depuis maintenant plusieurs années", affirme t-il.

En janvier 2022, le gouvernement avait annoncé la première stratégie nationale de lutte contre l’endométriose, une maladie encore mal connue et reconnue.

