Arrêt maladie des fonctionnaires, violences à Grenoble, climat... Le 8h30 franceinfo d'Éric Piolle

Éric Piolle, maire écologiste de Grenoble, était l'invité du "8h30 franceinfo"lundi 28 octobre. Arrêt maladie des fonctionnaires, violences à Grenoble, climat... Il répondait aux questions d'Hadrien Bect et Bérengère Bonte.

Arrêt maladie des fonctionnaires : "Ce n'est pas là qu'il faut prendre"

Le gouvernement souhaite rallonger le temps de carence des arrêts-maladies du secteur public et limiter leur rémunération à 90%, au lieu de 100% actuellement. Une mesure qui permettrait de récupérer un peu plus d'un milliard d'euros. Pour Éric Piolle, "le gouvernement ferait mieux de travailler sur les accidents du travail et sur la cause des arrêts, sur la santé de l'ensemble de la population".

🔴 Délai de carence des fonctionnaires ➡️ "Quand on est malade, ça ne doit pas coûter de l’argent, donc le gouvernement ferait mieux de travailler sur les accidents du travail et sur la cause des arrêts", dit Eric Piolle, maire écologiste de Grenoble. pic.twitter.com/2BJTdhtsnS — franceinfo (@franceinfo) October 28, 2024

Violences et trafic de drogue à Grenoble : "Bruno Retailleau nous promène"

Alors qu'en l'espace de quelques jours deux personnes ont été tuées dans la métropole grenobloise, dont un mineur de 15 ans près d'un point de deal, Éric Piolle réclame auprès de l'État des renforts policiers. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a invité le maire de Grenoble à "déployer beaucoup plus de caméras de vidéoprotection". Il lui a également rétorqué de "d'abord adopter un certain nombre de mesures sécuritaires", l'accusant d'avoir "un discours anti-sécuritaire". Pour le maire de Grenoble, "Monsieur Retailleau, comme tous les ministres de l'Intérieur que j'ai vu passer depuis dix ans, se succèdent avec la même logique : le coup de menton, la 'tolérance zéro', 'vous allez voir avec moi la fermeté'... Tout ça c'est du pipeau", a déclaré le maire écologiste. "Au lieu de s'attaquer aux problèmes de fond, au lieu d'essayer de résoudre le problème, Bruno Retailleau nous promène", a-t-il ajouté. Il faut arrêter de reproduire les mêmes erreurs", a pointé Éric Piolle.

🔴 Fusillades à Grenoble ➡️ "M. Retailleau comme tous les ministres de l’Intérieur que j’ai vu passer depuis dix ans, ils se succèdent avec la même logique c’est : le coup de menton, la tolérance zéro, la fermeté. Tout ça c’est du pipeau", estime Eric Piolle. pic.twitter.com/Qjp45lLxX2 — franceinfo (@franceinfo) October 28, 2024

Changement climatique : " Le gouvernement Barnier renonce"

Trois jours après la présentation du nouveau plan national d'adaptation au changement climatique par le Premier ministre Michel Barnier, Éric Piolle indique qu'il n'y a pas "de vision stratégique sur la trajectoire" depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron en 2017. Il déclare que "l'adaptation, ce n'est pas renoncer à la lutte contre le changement climatique. Le gouvernement Barnier renonce". "On pourrait s'adapter en continuant à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, nous pouvons faire les deux ensemble", a ajouté Éric Piolle.