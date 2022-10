49.3, prix du gaz, Royaume-Uni, traité de la charte de l'énergie... Ce qu'il faut retenir de l'interview de Pascal Canfin

Pascal Canfin, eurodéputé Renew et président de la commission Environnement au Parlement européen, était l'invité du "8h30 franceinfo", vendredi 21 octobre 2022. 49.3, prix du gaz, Royaume-Uni, traité de la charte de l'énergie... Il répondait aux questions de Lorrain Sénéchal et Neila Latrous.

"Heureusement que nous avons le 49.3 !"

Pascal Canfin, président de la Commission Environnement du Parlement européen et eurodéputé Renew défend l'utilisation de l'article 49.3 à l'Assemblée nationale, pour la deuxième fois en 24 heures. "On a besoin de stabilité dans un moment historique complexe. Et cette stabilité est apportée en France par le 49 3. C'est plutôt une chance qu'un problème que nous utilisions ce 49.3", déclare Pascal Canfin. "C’est le symptôme du fonctionnement de nos institutions en contexte de majorité relative. Heureusement que nous avons cet article dans notre Constitution. Heureusement, parce que sinon, nous serions simplement bloqués, paralysés", explique-t-il.

Prix du gaz : l'Allemagne "n'a pas joué le jeu"

Alors que les dirigeants de l’Union européenne se sont mis d’accord dans la nuit de jeudi à vendredi sur une "feuille de route" visant à mettre en place, dans les prochaines semaines, des mesures destinées à freiner la flambée des prix de l’énergie, Pascal Canfin a pointé du doigt l'Allemagne : "Il y a un pays qui n'a pas joué le jeu" et qui "a massivement acheté du gaz partout dans le monde, tout seul, et le pays s'appelle l'Allemagne", pointe-t-il. "Quand il n'y a pas une colonne vertébrale stabilisée entre la France et l'Allemagne, rien n'avance", et "c'est difficile de prendre des mesures fortes ", a-t-il expliqué. Le député européen espère un accord sur l'achat groupé de gaz au niveau européen : "J’espère qu'on va gagner cette bataille. Elle est absolument fondamentale pour faire baisser les prix", dit-il.

Royaume-Uni : "Il n'y a plus personne qui est solidaire des Britanniques"

Liz Truss "est victime du système dans lequel les conservateurs se sont mis en se radicalisant de manière considérable en votant le Brexit", a déclaré Pascal Canfin.

"Il n'y a plus personne qui est solidaire des Britanniques du coup, ils tombent", analyse-t-il. La Première ministre n’aura tenu que 44 jours au 10 Downing Street, soit le mandat le plus court du Royaume-Uni. "Ça prouve qu’on a raison d’être uni et solidaire" au sein de l'Europe, "dans ce moment complexe", assure-t-il.

Traité sur la Charte de l'énergie : "Il faut sortir de ce traité"

Critiqué par les organisations environnementales, ce traité, signé dans les années 1990, qui sert à protéger les investissements étrangers dans l'énergie, est accusé d'empêcher les États d'agir contre le réchauffement climatique : "Il est insupportable que des multinationales des énergies fossiles attaquent les États qui mettent en place des politiques climatiques qui sont demandées par tous les citoyens et qui sont une évidence absolue au regard des impacts que nous avons encore vus cet été", dénonce-t-il. "Cette situation insupportable, il faut couper à la racine, sortir du traité", a affirmé Pascal Canfin.

Retrouvez l'intégralité du 8h30 franceinfo du vendredi 21 octobre 2022 :