Violences entre jeunes : "Face à cette ultraviolence et à cet ensauvagement de la société, il faut un sursaut", estime le vice-président du RN Jordan Bardella

Jordan Bardella, vice-président du Rassemblement national et député européen, mardi 23 février 2021 sur franceinfo. (FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

Le parquet a retenu la préméditation après la mort d'une adolescente de 14 ans à Argenteuil (Val-d'Oise). Les deux suspects placés en garde à vue, âgés de 15 ans, ont été déférés mercredi 10 mars devant un juge d'instruction pour "assassinat". "On a pendant des années voulu faire de la prévention, je crois qu'il faut aujourd'hui des sanctions", a déclaré sur franceinfo Jordan Bardella, député européen, vice-président du Rassemblement national. "Il faut abaisser la majorité pénale à 16 ans", a-t-il ajouté.

"Nous souhaitons que nous soyons beaucoup plus fermes avec les mineurs et que la moindre atteinte à l'intégrité physique à partir d'un certain seuil soit sanctionnée par une mesure privative de liberté. Pour faire revenir l'autorité il faut faire revenir la fermeté."

L'autorité "s'est effondrée"

L'affaire d'Argenteuil, "me glace d'effroi comme, je pense, tous les Français qui ont entendu le témoignage du procureur", a déclaré Jordan Bardella. "Cette sauvagerie est le triste symbole de la réalité de la société française, une société qui est encerclée par la violence, par l'ultraviolence. Tous les jours sur les réseaux sociaux on voit des émeutes se dérouler un peu partout et impliquant des mineurs, des policiers attaqués. Face à cette ultraviolence et à cet ensauvagement de la société, il faut un sursaut."

Jordan Bardella demande aux Français de se "réveiller parce que l'autorité s'est effondré dans notre société, dès l'école. Il faut un sursaut face à cette perte d'autorité, il faut un sursaut dans la politique pénale et dans la politique pénale que nous avons à l'égard des mineurs. A chaque fois, on trouve des excuses, sauf que rien ne justifie cette violence, rien ne justifie ces comportements prédateurs et cette sauvagerie. On va vers une société où l'individu est déshumanisé, où on peut s'en prendre aux uns et aux autres impunément parce qu'on a le sentiment qu'il ne va rien vous arriver."