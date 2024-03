Ukraine : le communiste Léon Deffontaines attend d'Emmanuel Macron qu'il porte "une voix de paix"

"J'attends d'Emmanuel Macron" qu'il soit "à la hauteur de l'histoire de ses prédécesseurs, notamment de ces présidents, de Gaulle, Mitterrand et Chirac, qui ont réussi à porter une voix originale de la France sur la scène internationale", a affirmé mardi 5 mars, sur franceinfo Léon Deffontaines, porte-parole du PCF, tête de liste pour les élections européennes et ancien porte-parole de Fabien Roussel pour l'élection présidentielle de 2022. Emmanuel Macron a appelé à un "sursaut stratégique" en évoquant la possibilité d'envoyer des troupes occidentales en Ukraine. Léon Deffontaines plaide pour la "nécessité de porter une voix de paix désalignée sur celle des États-Unis".

Le communiste ne "cautionne pas du tout" l'idée du chef de l'Etat d'envoyer des troupes occidentales en Ukraine. "Ce que nous apprennent ces deux ans de guerre en Ukraine, c'est qu'il n'y a aucune issue militaire à ce conflit", assure Léon Deffontaines. S'il faut "aider les Ukrainiens à tenir face à l'invasion de la Russie", il faut dans le même temps "trouver une issue de paix". Il attend de la France et de l'Union européenne qu'elles portent "une voix de paix".

La question du statut de neutralité de l'Ukraine

La tête de liste PCF aux élections européennes plaide pour un "traité de paix" en remettant "autour de la table monsieur Zelensky et monsieur Poutine". "On y parvient en isolant aujourd'hui Vladimir Poutine sur la scène internationale." Léon Deffontaines rappelle que "la Chine, une coalition de pays d'Afrique et le Brésil ont d'ores et déjà porté un traité de paix". Il dénonce le fait que "l'Union européenne se retrouve parmi les grandes dernières à refuser de rejoindre cette coalition de pays". "J'aimerais que l'Union européenne et la France puissent porter leur propre projet de paix et inviter les autres Etats membres de l'ONU à rejoindre ce traité de paix pour isoler Vladimir Poutine."

Le communiste ajoute que ce traité de paix doit comporter "le cessez-le-feu et le retrait des troupes russes", mais aussi "la question du statut de neutralité de l'Ukraine et de cette région" afin de "donner des gages au régime de Vladimir Poutine pour l'obliger à revenir autour de la table". Cette question "doit se poser dès maintenant", martèle Léon Deffontaines. Il appelle à "avoir du courage politique".

"La seule manière d'y parvenir, c'est de porter ce traité de paix avec ce statut de neutralité de l'Ukraine qui doit être posé d'emblée dès le début de la discussion", insiste le communiste, tout en "isolant Vladimir Poutine sur la scène internationale, y compris aujourd'hui de celles et ceux qui peuvent se targuer d'être des proches de Vladimir Poutine". "Ni la Chine, ni les pays d'Afrique, ni le Brésil, qui ont porté un traité de paix n'ont intérêt à ce que ce conflit tienne dans la durée", ajoute encore Léon Deffontaines.