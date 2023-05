"Total représente ce monde que nous ne voulons plus", affirme la députée LFI d'Aurélie Trouvé

L'assemblée générale des actionnaires de TotalEnergies a approuvé la stratégie de l'entreprise en matière de climat, mais pour la députée LFI de Seine-Saint-Denis, Aurélie Trouvé, cette multinationale est "championne du monde en investissements climaticides."

"Total représente ce monde que nous ne voulons plus", affirme, vendredi 26 mai, sur franceinfo la députée LFI de Seine-Saint-Denis, Aurélie Trouvé, alors que les actionnaires de TotalEnergies ont largement validé la stratégie climat du groupe, au cours d'une assemblée générale tenue sous la pression de manifestants, mais aussi du gouvernement, qui l'appellent à se détourner plus vite des énergies fossiles.

>> Vous légitimez leur travail mortifère" : des actionnaires de TotalEnergies interpellés par des manifestants écologistes

TotalEnergies est "la multinationale championne du monde en investissements climaticides, notamment en hydrocarbures", assène Aurélie Trouvé.

"Une multinationale dont les profits explosent - 20 milliards de résultat net - et qui les investit massivement dans ses projets climaticides plutôt que dans les énergies renouvelables". Aurélie Trouvé, députée LFI de Seine-Saint-Denis à franceinfo



Alors que la Première ministre estime que "les militants du climat", présents vendredi devant l'assemblée générale de TotalEnergies, étaient "dans leur rôle d'alerter et de dire qu'il faut accélérer", la députée LFI pointe "l'impuissance de ce gouvernement, d'Élisabeth Borne et du ministre de l'Économie Bruno Lemaire, qui dit 'on ne peut rien faire parce que c'est aux actionnaires de décider'".

Agir au nom de l'intérêt général



L'Insoumise réfute cette position de l'exécutif et rappelle que "l'État est censé représenter l'intérêt général et agir notamment sur ces multinationales qui détruisent la planète, qui versent des sommes mirobolantes aux grands actionnaires, aux PDG".

Face à ces sommes versées aux actionnaires et aux dirigeants des grandes entreprises, la députée Aurélie Trouvé précise qu'une proposition de loi a été déposée pour "encadrer les revenus dans ces grandes entreprises" afin que "ces revenus n'aient un écart que de 1 à 20, quand ils sont aujourd'hui de 1 à, parfois, 4 000 ou 5 000". Elle plaide également pour "une fiscalité écologique et une régulation forte des investissements de ces multinationales" en interdisant "à terme, les investissements dans les hydrocarbures". Aurélie Trouvé dénonce l'"ultralibéralisme de ce gouvernement qui fait croire que l'État ne pourrait pas agir. Bien sûr qu'il peut agir et il doit agir parce qu'il y a urgence".