Taxe d'habitation : "Il faut la rétablir", selon le député LFI David Guiraud

Interrogé, sur franceinfo mardi 22 octobre, sur un éventuel rétablissement de la taxe d'habitation, alors que les députés se penchent actuellement sur le budget 2025, le député LFI du Nord David Guiraud déclare "qu'il faut la rétablir". L’élu revient également sur l'affaire qui concerne son collègue, le député LFI Andy Kerbrat, qui a reconnu avoir été pris en flagrant délit d'achat de stupéfiants jeudi dernier et annoncé entamer un "protocole de soins". Pour David Guiraud, sa démission "n'est pas la solution".

Sur la suppression de la taxe d'habitation, "on a vendu du rêve aux gens"

"Quand on nous a dit qu'on supprimait la taxe d'habitation, on a dit que ce serait un gain de pouvoir d'achat pour les Français, c'est vrai", a d'abord dit le député. "Mais une chose n'a pas été dite : c'est que la taxe d'habitation a été compensée par les Français [...] qui l'ont payée avec l'argent de la TVA."

"On a vendu du rêve aux gens", a poursuivi le député du Nord. "On leur a dit qu'ils allaient moins payer", alors que "les Français l'ont quand même payé, avec de l'argent de la TVA qui ne va plus dans le budget de l'État, qui ne va plus dans l'école, dans les hôpitaux".

"Ce que les plus riches ont arrêté de payer, ça a été compensé par les classes moyennes et les classes populaires qui achètent leurs produits au supermarché", a ajouté David Guiraud. "Je pense qu'il faut la rétablir et que l'argent de la TVA doit revenir à la consommation populaire ou au soutien de nos services publics."

Sur l'affaire Andy Kerbrat, "à l'Assemblée, il y a des problèmes d'addiction"

"Si vous demandez à chaque député qui a des problèmes d'addiction de démissionner, il va y avoir beaucoup moins de députés sur les bancs de l'Assemblée", a estimé David Guiraud, interrogé sur une éventuelle démission de son collègue de groupe Andy Kerbrat, qui a reconnu avoir été pris en flagrant délit d'achat de stupéfiants jeudi dernier.

"Si on va sur ce domaine-là, je peux vous dire que tous les groupes sont touchés", assure le député LFI du Nord. "Ce serait un peu facile de s'en réduire à mes collègues insoumis. À l'Assemblée, il y a des problèmes d'addiction sur la drogue et sur l'alcool", ajoute David Guiraud, estimant que la démission de son collègue n'est pas "la solution".

"Il sera traduit devant la justice, il va y avoir une instruction, c'est normal qu'il y en ait une, car ce sont des faits délictuels", poursuit-il. Mais, selon lui, "c'est une situation qui est quand même compliquée". "La question, c'est d'avoir quelqu'un qui reconnaît qu'il est en situation d'addiction et d'essayer de faire en sorte que ça s'arrange. Ce n'est pas en criminalisant l'addiction qu'on va s'en sortir", termine-t-il.