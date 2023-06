Le député EELV de Paris fustige l'attitude du chef de l'Etat "qui peut se donner le beau rôle sur le climat à l'international" après la première journée du Sommet pour un nouveau pacte financier.

"J'y vois une hypocrisie terrible et de la communication à nos frais", dénonce Julien Bayou, député EELV de Paris, sur franceinfo ce jeudi soir, après la première journée du Sommet pour un nouveau pacte financier, organisé par Emmanuel Macron, qui réunit une quarantaine de chefs d'Etat à Paris. "On perd du temps avec ce président qui, dans le monde entier, se la raconte", fustige l'élu qui en a "marre de commenter ces grands shows internationaux".

Emmanuel Macron "peut évidemment se donner le beau rôle et il le fait aussi sur le climat à l'international", mais "quand il s'agit d'agir, il n'y a plus personne", estime Julien Bayou. Le député écologiste rappelle qu'en 1970, "les pays de l'OCDE, dont la France, se sont engagés à verser 0,7% de leur produit intérieur brut en aide publique au développement". Selon lui, "la France n'a jamais atteint ce niveau". "Quand il était ministre de l'Economie, Emmanuel Macron s'y est refusé et depuis qu'il est président, on plafonne toujours à 0,55%", précise-t-il.

Interrogée sur la taxe internationale sur les émissions carbone du transport maritime soutenue par Emmanuel Macron, Julien Bayou s'exclame : "Mais qu'il l'applique !" "Il se refuse à mettre la moindre taxe sur les jets privés, il conteste les décisions de Marseille quand il s'agit d'encadrer le passage des navires extrêmement polluants, les navires de croisière ou les mégayachts", accuse le député.