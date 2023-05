Propos d'Emmanuel Macron sur les normes environnementales : "C'est climaticide", dénonce Marine Tondelier

"Ça fait partie des décisions qui nous emmènent dans le mur", réagit vendredi sur franceinfo la secrétaire nationale d'EELV, après les propos d'Emmanuel Macron à Dunkerque, répétant qu'il ne fallait plus "ajouter" de normes environnementales.

"C'est climaticide", s'insurge vendredi 12 mai sur franceinfo Marine Tondelier alors qu'Emmanuel Macron a répété le même jour à Dunkerque qu'il ne fallait plus "ajouter" de normes environnementales après avoir appelé à une "pause" réglementaire au niveau européen. Pour la secrétaire nationale d'EELV, "ça fait partie des décisions qui nous emmènent dans le mur". "On est à un moment de l'Histoire où on ne peut pas garantir aux enfants qui naissent en 2023 que la planète sera encore habitable quand ils auront 30 ans."

"C'est quand même un problème quand on se présente comme le président du 'make the planet great again' et qui se voulait plus écolo que tout le monde sur le plan planétaire", rappelle Marine Tondelier. "Il se déplace à Dunkerque pour soutenir des industries d'avenir... Mais la voiture, c'est l'industrie du passé ! Même la voiture électrique. On doit aller vers plus de sobriété. En France, il y a plus de mètres carrés de route que de surface habitable par habitant."

La secrétaire nationale d'Europe Écologie-Les Verts trouve "encore plus choquant" que le président de la République se déplace dans le Nord "sans aucun égard pour les salariés de Valdunes", "les seuls à produire des roues de train en France", "la roue du record de vitesse du TGV". Les 336 salariés de l'entreprise basée à Leffrinckoucke et Trith-Saint-Léger ont été lâchés vendredi dernier par leur actionnaire chinois. La CGT de Valdunes a dit avoir demandé à Emmanuel Macron une rencontre à l'occasion de son déplacement, sans retour à ce stade.