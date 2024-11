Présidentielle américaine : "Pour la démocratie américaine et pour le monde entier", c'est "un enjeu extrêmement important", souligne un ancien ambassadeur de France

"C'est une élection qui va se jouer sur des mobilisations pour ou contre, et surtout contre Donald Trump", estime Philippe Etienne, lundi dans franceinfo soir, à la veille de l'élection présidentielle aux Etats-Unis.

"L'enjeu était déjà historique, quasi existentiel, il y a quatre ans. Mais pour la démocratie américaine et pour le monde entier, cette élection a un enjeu extrêmement important", a affirmé lundi 4 novembre dans franceinfo soir Philippe Etienne, ancien ambassadeur de France aux États-Unis de 2019 à 2023 et ancien conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron, à la veille de l'élection présidentielle aux Etats-Unis.

En 2020, "il y avait un favori clair, Joe Biden", rappelle Philippe Etienne. "Finalement, l'élection était très resserrée et il s'en est fallu de quelques milliers de voix, et elle a été contestée." Cette année, la situation est "différente", mais l'élection reste "très serrée également". L'ancien ambassadeur ne se livre pas au jeu des pronostics, soulignant que "les républicains avaient un peu le vent en poupe la semaine dernière", alors que "dans les toutes dernières heures de la campagne, il y a une petite inversion". "Qu'est-ce que ça veut dire ? Bien malin celui qui peut le juger, parce que c'est une élection qui va se jouer sur des mobilisations pour ou contre, et surtout contre Donald Trump." Mais selon Philippe Etienne, il y a aussi la question de savoir si "Kamala Harris aura convaincu".

L'ancien ambassadeur revient de "dix jours" aux Etats-Unis où il a ressenti "cette inquiétude, cette anxiété chez nos amis américains. C'est incontestable". Ce sentiment "s'alimente dans ce qui s'est passé il y a quatre ans, et précisément dans le fait qu'apparemment c'est très serré". Il peut donc y avoir "de nouveau des contestations, avec un Donald Trump qui a déjà dit qu'il allait annoncer la victoire dès qu'il penserait qu'il est victorieux". Et il note qu'il y a "déjà des deux côtés, du côté des démocrates, et du côté des républicains, des affaires portées devant les tribunaux. Il y a déjà beaucoup de contestations". "Incontestablement, les gens sont un peu inquiets", alerte Philippe Etienne.

La crainte de "barrières commerciales"

L'ancien ambassadeur de France aux Etats-Unis estime par ailleurs qu'il y aura, pour la France et l'Europe, des conséquences qui seront "très différentes selon que c'est Donald Trump ou Kamala Harris". Il note notamment que les "barrières commerciales, les tarifs douaniers" vantés par Donald Trump auront "des conséquences considérables pour nous aussi". "Il veut mettre des tarifs pour tous les pays, y compris des pays alliés." Philippe Etienne plaide donc pour que "les Européens, Français et Européens en général" prennent leurs "responsabilités" indépendamment de la présidentielle américaine. "Je pense qu'il faut qu'on prenne nos responsabilités et qu'on prenne nos propres décisions, quel que soit le président ou la présidente élue, même s'il y aura des différences très nettes selon que l'un ou l'autre est élu", insiste l'ancien ambassadeur.