Présidentielle américaine 2024 : "L'Europe est seule et elle doit être rassemblée face à un défi majeur", estime le député Roland Lescure

"L'Europe est seule et elle doit être rassemblée face à un défi majeur", estime Roland Lescure, député (EPR) des Français de l'Amérique du Nord, invité de franceinfo soir mercredi 6 novembre, après l'élection de Donald Trump comme 47e président des États-Unis. Pour l'ancien ministre de l'Industrie, "le devoir impérieux de l'Europe, c'est de se renforcer" et d'apporter une réponse "concertée" et "forte". "C'est dans les crises que l'Europe, en général, avance", souligne-t-il.

"De manière très concrète, exporter aux Etats-Unis, ça coûtera 20% de plus au consommateur américain, donc ça va vous affecter en terme de compétitivité", affirme Roland Lescure. Selon lui, il y a un "besoin impérieux d'investir chez nous pour réindustrialiser, pour décarbonner l'industrie, au risque sinon de voir nos industries partir là-bas, puisque les subventions là-bas sont énormes".

La victoire de Donald Trump, "quelqu'un d'à la fois extrêmement franc et direct et de largement imprévisible", inquiète Roland Lescure. Comme le Sénat et le Congrès sont sur la voie de passer aux mains des républicains, le nouveau président des États-Unis "a les mains libres pour mettre en œuvre un agenda, contrairement à il y a huit ans", explique le député.

Donald Trump "a réussi à fédérer les colères, les déceptions, les inquiétudes qui s'accumulent en Amérique, comme partout dans le monde, face à un monde qui va très vite et qui nous inquiète, la révolution technologique, la globalisation, l'immigration", analyse Roland Lescure. Selon lui, "il faut reconnaitre que la campagne démocrate n'a pas été au niveau", notamment parce que Kamala Harris a eu "peu de temps pour faire campagne".