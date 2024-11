Présidentielle américaine 2024 : "Il faut que l'Europe soit consciente de sa force", analyse l'ancien commissaire européen Thierry Breton

Thierry Breton, ancien commissaire européen au Marché intérieur et ancien ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, était l'invité de franceinfo soir mardi.

"Il faut que l'Europe soit consciente de sa force", analyse mardi 5 novembre dans franceinfo soir Thierry Breton, ancien commissaire européen au Marché intérieur et ancien ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, alors que les Américains votent pour élire leur prochain nouveau président.

Thierry Breton explique que pour les Etats-Unis, "la priorité maintenant c'est le recentrage sur l'Asie, sur l'Asie du Sud-Est et le rôle de la Chine". Il faut que l'Europe "en soit consciente". Face à cela, les Européens doivent réagir : "Nous sommes alliés et pour être un allié, il faut apporter quelque chose. Il faut donc que nous soyons forts. Etre forts, ça veut dire ne plus dépendre des Etats-Unis pour des éléments aussi existentiels que notre défense."

🔴 Donald Trump et l’Europe ➡️ "J’ai rencontré Viktor Orban, il me l’a dit de façon extrêmement claire : “Donald Trump m’a dit [...] : Le numéro de téléphone de l’Europe pour moi, c’est la Hongrie, c’est Budapest, c’est le bureau de Viktor Orban.”“, déclare Thierry Breton pic.twitter.com/ZdXGJzEX3v — franceinfo (@franceinfo) November 5, 2024

Thierry Breton regrette qu'aujourd'hui "force est de constater" que plusieurs Etats membres en Europe "sont encore abrités par le parapluie américain et pour certaines d'entre eux le seul parapluie américain et ça, ça ne peut plus durer".

En attendant de savoir qui l'emportera entre Kamala Harris et Donald Trump, "le monde retient son souffle", poursuit l'ancien commissaire européen. "Tout le monde attend de voir ce qu'il va se passer" car les Etats-Unis "première puissance économique et mondiale" jouent encore "un rôle extraordinairement important dans les relations bilatérales, continent à continent, mais aussi pour l'architecture de sécurité en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et pour nous en Europe".