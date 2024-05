Nouvelle-Calédonie : "L'État se montre d'une grande inculture politique, d'une immense ignorance historique", selon Christiane Taubira qui tacle notamment Gérald Darmanin

Christiane Taubira dénonce une "situation insurrectionnelle qui ne vient pas de nulle part" en Nouvelle-Calédonie et met notamment en cause l'exécutif.

"C'est une situation absurde, parce qu'il y a des efforts de part et d'autre, depuis plusieurs dizaines d'années", a expliqué jeudi 16 mai sur franceinfo Christiane Taubira, garde des Sceaux de 2012 à 2016, après les tensions survenues en Nouvelle-Calédonie qui ont fait 5 morts dont deux gendarmes. "Il y a eu des étapes de franchies, il y a eu des périodes extrêmement difficiles, poursuit Christiane Taubira. C'était un processus qui était intelligent qui montrait une grande maturité politique, une loyauté dans les relations réciproques même si les désaccords ont perduré. Cette situation insurrectionnelle à laquelle nous assistons ne vient pas de nulle part. On l'a vu venir ces dernières semaines", lance l'ex-ministre de la Justice de François Hollande.

À propos de la Nouvelle-Calédonie, elle estime que "cette histoire est pavée de morts, Jean-Marie Tjibaou l'a payé très cher en 1989, avant lui Eloi Machoro, elle est pavée de moments de tensions mais il y avait des efforts parce que la responsabilité est politique", appuie-t-elle. Elle dénonce les "inégalités flagrantes" et met en avant "l'État qui a une responsabilité colossale" parce que selon elle "depuis quelques années l'État se montre d'une grande inculture politique, d'une immense ignorance historique lorsqu'on entend le ministre de l'Intérieur [Gérald Darmanin] qui est d'une immaturité qui est extrêmement dangereuse et qui donne les résultats qu'on voit aujourd'hui".

Christiane Taubira évoque le dernier référendum de 2021 qui était "capital", car "on a vu que le 1er et le 2e avaient été serrés, le 3e devait normalement permettre qu'on se pose en toute sérénité. Le gouvernement a avancé ce référendum" et a décidé "de le fixer en 2021 et de ne pas entendre la demande de report de quelques mois de la part des indépendantistes" Il "ne faut pas faire de coup de force, des jeux de menton, des démonstrations d'autorité" même si c'est "la seule réponse que connaît le ministère de l'Intérieur". Pour Christiane Taubira, qui charge Gérald Darmanin, "l'anomalie c'est qu'un tel sujet soit entre les mains du ministère de l'Intérieur".