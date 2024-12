Motion de censure : "Il faut un Premier ministre issu de la gauche", estime le député PS Jérôme Guedj

"Il faut un Premier ministre issu de la gauche qui, texte par texte, est capable de construire des majorités dans un accord de non-censure", a plaidé lundi 2 décembre l'invité de franceinfo soir, le député socialiste de l'Essonne Jérôme Guedj, alors que le gouvernement de Michel Barnier est fortement menacé de censure après le déclenchement de l'article 49.3 de la Constitution sur le budget de la Sécurité sociale.

"Il faut respecter le suffrage universel. Le 7 juillet, la gauche est arrivée en tête. Elle n'a pas gagné, mais les Français ont donné une préférence à la gauche. Donc il faut un Premier ministre issu de la gauche, a dit le député. Il faut aussi respecter le front républicain qui a empêché Jordan Bardella de devenir Premier ministre."

"Entendons le résultat de ces élections. En contrepartie, le gouvernement s'engage à ne pas utiliser le 49.3", a-t-il ajouté, appelant à "un front populaire au gouvernement et un front républicain à l'Assemblée nationale".

Selon Jérôme Guedj, "si on ne censure pas le gouvernement, on avalise ce mauvais budget de la Sécurité sociale et la méthode Michel Barnier. Il n'a, à aucun moment, cherché à travailler avec l'ensemble de l'Assemblée nationale". "Il n'a parlé qu'avec Marine Le Pen", poursuit le député PS. "Il a organisé un dialogue bilatéral avec Marine Le Pen, tournant le dos avec ce qu'il avait promis. Il a ignoré totalement les propositions responsables et constructibles que nous avions mis sur la table."