Mercosur : "On ne va pas accepter et signer un accord qui se ferait sur le dos des agriculteurs", affirme la députée Aurore Bergé

"C'est un symbole important d'unité de la classe politique pour dire aux agriculteurs que l'accord en l'état est inacceptable", affirme mardi 26 novembre sur franceinfo Aurore Bergé, députée Ensemble pour la République des Yvelines, alors qu'à l'Assemblée se tient un débat sur l'accord du Mercosur, à l'issue duquel il y aura un vote consultatif qui ne pourra toutefois pas empêcher que cet accord soit conclu.

"C'est un accord qui est très défavorable sur les questions environnementales, qui ne contient pas de clauses miroirs, ce qui veut dire que les règles qui s'imposent à nos agriculteurs ne s'imposeraient pas à nos importations, ce qui poserait des problèmes de concurrence déloyale", dénonce Aurore Bergé, alors que la France a "les règles plus contraignantes, ce qui nous permet d'avoir l'alimentation la plus durable, l'alimentation la plus saine au monde".

"On n'est pas seuls dans ce combat", affirme Aurore Bergé qui estime que des positions en Allemagne sont en train de changer. Pour elle, "la question de la souveraineté alimentaire c'est décisif. Je suis favorable à des accords quand ils nous tirent vers le haut, quand ils favorisent une concurrence loyale. On ne va pas accepter et signer un accord qui se ferait sur le dos des agriculteurs".