Match France-Israël : C'est une "bonne décision de maintenir" la rencontre, estime Frédéric Péchenard

Pour Frédéric Péchenard, vice-président Les Républicains de la région Ile-de-France chargé de la sécurité, c'est une "bonne décision de maintenir le match" prévu jeudi 14 novembre entre la France et Israël au Stade de France, à Saint-Denis.

Pour l'ancien directeur général de la police nationale, invité de franceinfo soir, la France est "un pays libre, démocratique, c'est du football". Selon lui, "le sport doit transcender tous les problèmes politiques". "Il faut maintenir les matchs avec des spectateurs tant que c'est possible, poursuit-il. Personne ne s'est posé la question au moment des JO de savoir si on allait interdire les gens. Il faut faire en sorte que ce soit possible."

Frédéric Péchenard se veut rassurant. Il assure que "la police a l'habitude de sécuriser le Stade de France pour tous les matchs qui sont à risque et compliqués donc ça ne devrait pas poser de problème". Il reconnaît qu'il y a une "pression" particulière sur ce match avec "ce qu'il se passe au Moyen-Orient". Une pression également due "à ce qu'il s'est passé la semaine dernière à Amsterdam", ajoute-t-il en référence aux violents incidents survenus en marge du déplacement de l'équipe israélienne du Maccabi Tel Aviv à Amsterdam pour un match de Ligue Europa de football contre l'Ajax Amsterdam.

"Les choses ont été faites en grand"

Pour la rencontre prévue jeudi soir, "le ministre de l'Intérieur et le préfet de police de Paris ont pris toutes les dispositions possibles pour que ce match se passe dans de bonnes conditions et qu'on n'assiste pas à des débordements et des agressions antisémites comme on a pu le voir à Amsterdam", assure le vice-président LR de la région Ile-de-France qui rappelle que "le danger n'est pas uniquement présent pendant le match" mais aussi dans les transports en commun où "il y a tous les flux".

Questionné sur la présence notamment d'Emmanuel Macron ou encore de François Hollande lors de la rencontre sportive, Frédéric Péchenard confirme qu'il y aura des personnalités de tout premier plan et qu'à chaque fois que c'est le cas, "ça complexifie un petit peu [les choses] parce qu'il faut prévoir un service d'ordre supplémentaire". "Mais là, poursuit-il, je crois que les choses ont été faites en grand : 4 000 policiers, le Raid sur place pour sécuriser l'intérieur et l'équipe d'Israël..." Un dispositif qualifié de "hors norme" mais "normal vu les risques qui pèsent". "Pour qu'on se rende compte, normalement un match important rassemble 1 000 policiers", conclut-il.

Revoir l'émission en intégralité :