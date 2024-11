Incident diplomatique à Jérusalem : pour l'ancien ambassadeur de France en Chine et en Russie, il est "normal" que l'ambassadeur d'Israël en France soit convoqué

Pour Jean-Maurice Ripert, ancien ambassadeur de France en Chine et en Russie, le fait que l'ambassadeur d'Israël en France soit convoqué mardi 12 novembre, après l'incident diplomatique survenu la semaine dernière en Israël, est "normal". Jeudi dernier, la visite à Jérusalem du chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot a été marquée par un incident diplomatique. La police israélienne est entrée "armée" et "sans autorisation" dans l'Eléona, un site historique de pèlerinage géré par la France à Jérusalem-Est. La police israélienne y a ensuite arrêté brièvement deux gendarmes français en civil.

"Face à cette nouvelle violation des règles protocolaires, diplomatiques et du droit international, il est normal que la France réagisse", poursuit-il ce lundi soir sur franceinfo. Jean-Maurice Ripert appelle toutefois à ne pas "surréagir non plus", mais selon lui, la France "ne peut pas laisser passer." L'ambassadeur israélien en France sera convoqué mardi au ministère des Affaires étrangères pour "apporter des explications et évoquer les suites possibles", a annoncé ce lundi le Quai d'Orsay.

Également questionné sur la présence d'Emmanuel Macron jeudi au match de football qui opposera, sous haute sécurité, la France à Israël au Stade de France, Jean-Maurice Ripert estime que c'est une bonne chose "face à cette vague sans précédent d'antisémitisme débridé ouvert en France". "Il faut réagir, il ne faut pas l'accepter", ajoute-t-il. Selon lui, la présence du président veut dire, "je serai avec ceux qui ne se laisseront pas intimider". "De ce point de vue-là, le président de la République envoie un signal à la communauté française juive." Un acte que Jean-Maurice Ripert juge "courageux" et "bienvenu".