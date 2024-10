Impôts : "Il n'y aura aucune augmentation pour les classes moyennes", assure la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon

"Il n'y aura aucune augmentation pour les classes moyennes", a assuré jeudi 3 octobre dans franceinfo soir la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon, alors que le Premier ministre Michel Barnier a indiqué mardi prévoir des impôts supplémentaires, en sus d'un effort considérable sur les dépenses.



"Michel Barnier fera tout ce qui est en son pouvoir pour protéger les Français les plus modestes et les classes moyennes", a déclaré Maud Bregeon. Jeudi matin, le ministre chargé du Budget et des Comptes publics, Laurent Saint-Martin, a évoqué des hausses pour seulement "0,3% des ménages", ceux qui n'ont pas d'enfant et qui touchent des revenus d'environ 500 000 euros par an.

"On parle vraiment des plus fortunés des plus fortunés. Cela s'appelle la justice sociale, le fait d'avoir les plus fortunés qui, dans le moment où on a besoin d'une solidarité nationale, contribuent davantage." Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement sur franceinfo soir

Concernant les économies, les retraités sont également dans le viseur, avec un report de six mois, au 1er juillet, de l'indexation des pensions. "On décale l'indexation des retraites après les avoir augmentées en début d'année de 5,3%, avec une inflation à 2%, a défendu Maud Bregeon. J'ai conscience d'être porte-parole d'un budget qui sera un budget difficile. On fait le choix de conserver cette indexation car on sait qu'il y a des retraités extrêmement modestes."

