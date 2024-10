Aide médicale d'État : "Il n'est pas question de toucher à l'AME", affirme la ministre de la Santé

"Il n'est pas question de toucher à l'Aide médicale d'État", affirme Geneviève Darrieussecq, ministre de la Santé et de l'Accès aux soins dans franceinfo soir vendredi 4 octobre. "Je veux que tout le monde soit rassuré sur ce point-là", ajoute-t-elle alors que Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, a dit le 23 septembre vouloir revoir les critères d'obtention de l'Aide médicale d'État (AME) pour les personnes en situation irrégulière en France.

"Moi, je suis médecin, je parle de médecine et santé publique", poursuit-elle en insistant sur le fait que l'AME est "aussi une assurance sur la santé des Français, notamment pour éviter certaines contagions". Le rapport de Claude Evin et Patrick Stefanini, rendu public en décembre 2023, "dit très simplement que c'est un dispositif utile et bien contrôlé par l'assurance-maladie de façon très stricte", explique Geneviève Darrieussecq. La ministre appelle à "ne pas avoir de tabou" sur ce sujet "mais pas non plus de fantasme".