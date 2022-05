Fusillade au Texas : "L'Amérique de Biden est la même que l'Amérique de Trump", estime Julien Odoul, porte-parole du RN

Du lundi au vendredi et le dimancheà 18h50

Selon Julien Odoul, "cette culture de la violence et de l'armement est aussi en train de venir en France, dans certains quartiers".

"L'Amérique a un sérieux problème avec la violence, avec les armes, et ce n'est pas nouveau. L'Amérique de Biden est la même que l'Amérique de Trump", a affirmé mercredi 25 mai 2022 sur franceinfo Julien Odoul, porte-parole du RN, conseiller régional de Franche-Comté et candidat aux législatives dans l'Yonne, après la fusillade qui a fait 21 morts dont 19 enfants dans une école du Texas, à Uvalde, mardi.

"Je constate que Monsieur Biden est écœuré par cette tuerie, et on peut le comprendre", souligne Julien Odoul. Mais il juge que le président américain "est un peu moins écœuré que l'Amérique soit le premier exportateur d'armes au monde". "Quand ce sont des armes américaines qui tuent des Américains, cela le choque. En revanche quand ce sont des armes américaines qui tuent des civils yéménites et qui arment l'armée saoudienne, cela ne le choque pas", dénonce l'élu RN.

Il se dit partisan d'un "véritable travail à faire, à la fois pour la régulation des armes au niveau intérieur aux Etats-Unis, mais aussi en ce qui concerne l'exportation des armes". Car il admet qu'il y a aux Etats-Unis "une identité, une histoire, qui explique que les Américains considèrent qu'ils peuvent se faire justice, qu'ils peuvent s'armer, qu'ils peuvent se défendre".

Selon Julien Odoul, "cette culture est aussi en train de venir en France, dans certains quartiers". Le porte-parole du RN affirme qu'il y a "de plus en plus d'armes dans les quartiers". "Vous avez des milices, des bandes. Vous avez des délinquants qui sont aujourd'hui surarmés et qui quelquefois s'en prennent à la police."

"Une culture de la violence et de l'armement"

Le candidat aux élections législatives prône "le désarmement de certaines banlieues qui, aujourd'hui, constituent une menace dans des enclaves où les policiers quelquefois sont malmenés, voire agressés".

Julien Odoul reconnaît qu'il y a "un océan" entre la situation des Etats-Unis et celle de la France. Mais il ne souhaite pas "que cette culture de la violence, cette culture de l'armement, vienne en France et que cette culture, qui est contraire à notre identité, à notre histoire, à notre mode de vie, contamine notre société".