Démission de Nicolas Hulot : "Une des solutions serait peut-être de fusionner les ministères de l'Agriculture et de l'Environnement"

"Peut-être qu'une des solutions serait d'innover et de fusionner ces deux ministères : Agriculture et Environnement, en un seul", a déclaré jeudi 30 août sur franceinfo, Matthieu Orphelin, député LREM du Maine-et-Loire et proche de Nicolas Hulot.

Deux jours après la démission du ministre de la Transition écologique et solidaire, le député est revenu sur son bilan et a appelé à poursuivre le combat : "Chaque euro qu'on met dans le nucléaire, c'est un euro en moins qu'on met dans le développement des énergies renouvelables [...] Il peut y avoir une réponse collective. Nicolas Hulot nous a montré la voie, il faut continuer."

franceinfo : Jeudi matin, Pascal Canfin, un des favoris pour succéder à Nicolas Hulot, a parlé de "big bang écologiste", qu'est-ce que c'est ?

Matthieu Orphelin : C'est répondre à cet appel, cet électrochoc lancé par Nicolas Hulot mardi. C'est dire qu'on a un bon bilan sur les 15 premiers mois, mais qu'il faut faire beaucoup plus si on veut être au rendez-vous de l'Histoire, si on veut vraiment répondre aux défis environnementaux. Ce serait la meilleure réponse à l'appel lancé par Nicolas Hulot de dire : "oui on va faire plus".

Force est de constater que jusqu'à présent, l'exécutif a dit l'inverse, puisqu'on a entendu le Premier ministre et le président de la République dire qu'ils étaient satisfaits de ce qu'ils avaient fait en matière d'environnement sans donner l'impression de vouloir aller plus loin...

On a bien vu dans cette première année qu'on était encore dans une sorte d'affrontement assez classique pour ceux qui travaillent sur ces thèmes depuis 20 ans. Peut-être qu'une des solutions serait d'innover et de fusionner ces deux ministères : Agriculture et Environnement, en un seul. Il faut qu'on arrête de penser ministère par ministère, la transition écologique, ça concerne tout le monde et il faut donc inventer de nouvelles façons de conduire ces politiques, qui doivent être transversales sur tout le gouvernement.

Près de 48 heures après la démission de Nicolas Hulot, on apprend par le journal Les Echos qu'un rapport demandé par Bercy aboutit à la conclusion qu'il faut six nouveaux EPR [réacteur pressurisé européen/centrales nucléaires] en France...

Heureusement, ce n'est pas la position du gouvernement. Si on construisait six EPR en France, ce serait un non-sens absolu. On a déjà mis tellement d'argent dans le nucléaire et chaque euro qu'on met dedans, c'est un euro en moins qu'on met dans le développement des énergies renouvelables. Aujourd'hui, on met encore deux fois plus d'argent dans le nucléaire que dans les énergies renouvelables, c'est quand même hallucinant. On ne peut pas tout faire. Je ne dis pas qu'il faut sortir du nucléaire du jour au lendemain, mais il faut faire beaucoup plus sur la maîtrise de l'énergie, sur le stockage de l'énergie etc. Il y a plein d'emplois pour nos territoires derrière.

Comment pouvez-vous ne pas avoir honte ce soir ? Comment pouvez-vous être encore dans la majorité, vous qui êtes un proche de Nicolas Hulot ?

En croyant que ça peut changer et que ça va changer. Il peut y avoir une réponse collective. Nicolas Hulot l'a dit, il espère que ça va créer un électrochoc. Il nous a montré la voie, il avait la majorité derrière lui et aujourd'hui il nous envoie ce message, il faut continuer. Ne restons pas sur cet échec, d'ailleurs moi je n'utiliserais pas ce mot-là. Continuons, de toute façon on ne va pas baisser les bras. C'est le seul avenir possible et en plus il est désirable. Trouvons ce nouveau chemin qui concilie économie et énergie. Je n'ai pas envie d'avoir honte dans dix ans ou dans vingt ans.