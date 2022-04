Débat de l'entre-deux-tours : "On peut faire basculer beaucoup de Français en faveur de Marine Le Pen", assure Louis Aliot

À la veille du débat d'entre-deux-tours de la présidentielle 2022 entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, Louis Aliot a estimé mardi 19 avril sur franceinfo que ce face-à-face peut "faire basculer beaucoup de Français en faveur de Marine Le Pen". Le maire Rassemblement national de Perpignan (Pyrénées-Orientales) se veut optimiste malgré le dernier sondage Ipsos-Sopra Stéria pour franceinfo qui donne Emmanuel Macron vainqueur devant sa concurrente avec 56,5% d'intentions de vote.

"Le débat peut remettre un certain nombre de choses à leur place et, à partir de là, un électorat qui dit aujourd'hui qu'il n'ira pas voter, ira peut-être voter." Louis Aliot, maire RN de Perpignan et soutien de Marine Le Pen à franceinfo

Pour le soutien de la candidate d'extrême droite, "rien n'est joué et jusqu'au dernier moment, rien ne sera joué". Concernant la peur que suscite le vote en faveur de Marine Le Pen, Louis Aliot dit espérer que le débat remette "les pendules à l’heure et du sérieux dans cette campagne, en arrêtant les anathèmes et les attaques ad hominem". Cela sera l'occasion selon lui de "[parler] du projet. C'est ce qui est intéressant : le bilan de monsieur Macron et le projet des candidats." Selon le maire RN de Perpignan, Emmanuel Macon "surfe sur des postures, anti-ceci, anti-cela, mais qu’est ce qu’il a à proposer pour l’avenir ? On n’en sait toujours rien."