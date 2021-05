Covid-19 : "On doit doter les villes balnéaires de plus de vaccins pour les vacances d'été", demande le maire de La Baule

Franck Louvrier, lors l'université d'été du parti Les Républicains à La Baule, le 1er septembre 2018. (SEBASTIEN SALOM GOMIS / AFP)

"La vaccination saisonnière doit exister", a appelé Franck Louvrier, le maire Les Républicains de La Baule (Loire-Atlantique), sur franceinfo jeudi 13 mai . "On doit doter les villes balnéaires de plus de vaccins", ajoute-t-il, afin de pouvoir vacciner les vacanciers contre le Covid-19 durant la période estivale alors que le ministre de la Santé a indiqué, mardi, que la deuxième dose doit avoir lieu "dans le centre où on a fait sa première dose".

>> Retrouvez les dernières informations sur l'épidémie de Covid-19 dans notre direct

"Il y a des migrations de populations et de ce fait-là, les vaccins doivent suivre la migration des populations. Les villes qui passent comme La Baule de 17 000 à 180 000 habitants l'été doivent être plus dotées en vaccins", demande Franck Louvrier.

"Il ne faut pas penser qu'on va autant vacciner à Paris au mois d’août que l’on va vacciner à La Baule au mois d'août. Il y a un équilibre à retrouver." Franck Louvrier, maire de La Baule à franceinfo

"Pour l'instant, je ne suis pas à même de vous dire si nous serons capables de répondre à ce souhait de vouloir se faire vacciner sur son lieu de vacances, s’inquiète Franck Louvrier. Pour le maire, "il faut vraiment qu’il y ait un plan de vaccination saisonnière qui soit mis en place pour que chaque ville littorale qui voit sa population multipliée par trois, par quatre, par dix comme ici, puisse avoir les moyens de la vaccination durant l’été."