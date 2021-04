Covid-19 : "On a vacciné à peine 3% de la population de mon département", s'indigne Damien Abad, député de l'Ain

Damien Abad, président des du groupe LR à l'assemblée et deputé de l'Ain. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

"On a vacciné à peine 3% de la population de mon département", s'est indigné sur franceinfo Damien Abad, député de l'Ain et président du groupe Les Républicains (LR) à l'Assemblée nationale. Damien Abad a adressé une lettre au ministre de la Santé, Olivier Véran, pour réclamer des doses supplémentaires de vaccin contre le Covid-19 pour ce département de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

"On est en-dessous de la moyenne nationale", regrette Damien Abad, alors que "le taux d'incidence est au-dessus de la moyenne nationale. Pour le député, il faut "accélérer la vaccination" avec "des doses supplémentaires" et "la mise en place d'un vaccinodrome". "L'ARS régionale a été sensible à ça", souligne-t-il, précisant que "3 000 doses supplémentaires devraient arriver dans le département la semaine prochaine".

"Sur le terrain, on manque de doses, et de centres de vaccination", constate Damien Abad, qui souhaite "passer la vitesse supérieure" en "vaccinant les enseignants, les publics prioritaires" et "enfin engager la vaccination de masse que tout le monde attend".