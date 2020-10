Covid-19 : "La stratégie tracer, tester, isoler, n'a pas fonctionné", selon Eric Ciotti

Le député LR, Éric Ciotti, le 3 janvier 2018. (LUDOVIC MARIN / AFP)

La stratégie du gouvernement contre le Covid-19 "a échoué", a affirmé mardi 13 octobre sur franceinfo Éric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes et rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur la crise sanitaire à l'Assemblée nationale, à la veille de la prise de parole d'Emmanuel Macron sur la crise sanitaire.

"La stratégie tester, tracer, isoler n'a pas fonctionné, estime Eric Ciotti. On a beaucoup testé. Mais finalement, comme on n'a pas pu tracer, ça n'a servi à rien." Les délais de tests "de sept jours" ont permis "la propagation du virus dans des proportions qui fait qu'aujourd'hui, il flambe".

Eric Ciotti dénonce le "en même temps sanitaire"

Le rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur la crise sanitaire rappelle que, dès le mois de juillet, "d'éminents spécialistes ont tiré la sonnette d'alarme sur cette arrivée de la deuxième vague". Il estime que le gouvernement "n'a pas complètement anticipé cette situation". Depuis quelques semaines, le gouvernement est "dans le en même temps sanitaire" où il "hésite entre des positions dures, puis d'autres qu'il assouplit sans avoir véritablement de ligne."

Eric Ciotti plaide pour une "ligne claire" parce que les Français "ne peuvent pas recevoir des messages contradictoires. On nous dit qu'il faut partir en vacances. Et puis, de l'autre côté le Premier ministre, dit qu'il faut limiter les regroupements." Le député juge qu'il y a "une perte de confiance dans l'exécutif, parce que le message a été brouillé."

Il faut avoir une stratégie de lutte. Et cette stratégie, pour qu'elle soit comprise par les Français, il faut qu'elle soit simple, qu'elle soit claire, même si elle est dure. Eric Ciotti à franceinfo

"Le gouvernement a hésité entre l'impératif économique et cet impératif sanitaire, ajoute Eric Ciotti. La gestion de la première crise a été très défaillante et là, j'ai le sentiment qu'on a un peu baissé la garde et qu'on ne s'est pas adapté."