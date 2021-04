Covid-19 : "Il ne faut pas se louper au moment où l'on va commencer à rouvrir", alerte l'urgentiste Philippe Juvin

Philippe Juvin, sur franceinfo, jeudi 15 avril 2021. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

"Il ne faut pas se louper au moment où l'on va commencer à rouvrir", a alerté jeudi 15 avril sur franceinfo Philippe Juvin, chef des urgences de l’Hôpital Georges Pompidou et maire Les Républicains (LR) de la Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine). Alors qu'Emmanuel Macron a donné, lors d'une visioconférence avec des maires, des indications sur les protocoles de réouverture des lieux fermés à cause de la pandémie de Covid-19.

"Nous nous sommes loupés il y a un an", estime Philippe Juvin. "Quand on déconfine, il faut tracer, il faut isoler, il faut identifier dès qu'il y a un cas qui arrive. Bref, faire une enquête épidémiologique. À l'époque, les pouvoirs publics nous avaient dit qu'ils allaient embaucher 30 000 personnes pour faire ce traçage, cet isolement." Mais pour l'urgentiste, "cela n'a jamais été fait. Donc cette fois-ci, il faut vraiment le faire."

À la sortie du confinement, Philippe Juvin plaide pour qu'il y ait "des équipes qui aillent sur place, qu'on continue à tester beaucoup la population, qu'on donne des autotests à la population, et que dès que les gens sont positifs, on puisse faire une enquête épidémiologique autour d'eux et qu'on puisse réellement les isoler". L'élu LR estime qu'il faut "apprendre de ce que font les autres". Prenant exemple sur Israël qui "commence à ouvrir la société", il se dit partisan d'avoir "un QR Code qui vous dit "vous êtes vaccinés ou va avez un test négatif'. Il va falloir ça. Dès lors que c'est la condition de la reprise normale d'une vie de société, il faut le faire".

Il faudrait une campagne qui répondrait aux craintes des Français Philippe Juvin chef des urgences de l’Hôpital Georges Pompidou

Le chef des urgences de l’Hôpital Georges Pompidou fait part de sa "crainte" que la "décroissance" de l'épidémie "soit beaucoup plus lente qu'on ne l'a vue il y a un an. Et si la décroissance est lente, il faudra y aller très doucement". Car si la situation semble "pouvoir aller mieux dans les semaines qui viennent", dans les hôpitaux "on ne le voit pas encore". Il estime que l'on "devrait logiquement espérer avoir une petite amélioration sur la réanimation et l'hospitalisation d'ici une semaine". Les hospitaliers craignent qu'il n'y ait pas vraiment "de pic" mais que ce soit "un long plateau lentement descendant, et qu'on mette plusieurs semaines à reprendre une activité normale".

Philippe Juvin regrette par ailleurs qu'il n'y ait pas eu de "vraie campagne d'information de la population sur les vaccins". Une vraie campagne "donnerait les avantages et les inconvénients". L'urgentiste attend "une campagne officielle qui explique, qui donne des faits et qui permette aux Français de décider de se faire vacciner ou de ne pas se faire vacciner".

Revenant sur la mauvaise image du vaccin d'AstraZeneca, l'élu LR dénonce "une parole publique qui est tellement démonétisée, que désormais plus personne ne croit plus personne". Et selon lui, le vaccin AstraZeneca, "qui est pourtant très efficace" a été "une victime de cette parole publique démonétisée. C'est le président de la République qui, début décembre, déclare, 'on ne sait pas tout sur les vaccins'. Comment voulez-vous donner confiance à la population", s'interroge Philippe Juvin.