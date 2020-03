Covid-19 : il faut une "vigilance armée" estime l'ancien ministre de la Santé Jean-François Mattéi

Jean-François Mattéi, invité de franceinfo le 2 mars 2020. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

"Je crois qu'aujourd'hui notre pays prend les bonnes mesures face à l'épidémie de coronavirus Covid-19", a estimé lundi 2 mars sur franceinfo Jean-François Mattéi, médecin et ancien ministre de la Santé. "On peut peut-être lui reprocher, de la part de certains, de trop en faire, mais ce que je sais, c'est que s'il ne faisait pas tout cela, selon le tournant de l'évolution, on les accuserait de ne pas en avoir fait assez", a-t-il ajouté. La France est actuellement au stade 2 de l'épidémie.

Jean-François Mattéi parle de "vigilance armée" : "'vigilance', ça veut dire surveillance, préoccupation, et 'armée' c'est qu'on est prêt parce qu'on a tout préparé."

Des consignes comprises par les Français

Jean-François Mattéi pense que les Français "comprennent très bien" les consignes comme ne pas se faire la bise, ne pas se serrer les mains, se laver les mains. "Je l'ai vécu en 2003 avec l'épidémie de SRAS, car j'étais ministre au moment de l'épidémie du précédent coronavirus", explique-t-il. "Ce qu'ils acceptent moins bien, c'est le confinement. Je ne crois pas qu'en France on puisse faire comme en Chine, confiner 50 millions de personnes. Et puis il y a la préoccupation économique dont on ne parle pas assez."