Covid-19 : "Il fallait prendre rapidement des mesures", estime le député du Rhône Jean-Louis Touraine

"Il fallait prendre rapidement des mesures", a affirmé le médecin et député LREM du Rhône Jean-Louis Touraine jeudi 25 mars sur franceinfo après l’annonce par le ministre de la Santé de mesures sanitaires renforcées pour lutter contre l'épidémie de coronavirus Covid-19 dans son département ainsi que dans la Nièvre et l’Aube.

Selon Jean-Louis Touraine, le département du Rhône et la métropole de Lyon se trouve aujourd’hui "exactement dans la situation de l’Île-de-France avec deux semaine de retard" avec une progression "inéluctable" et "exactement parallèle".

De nombreux cas de Covid longs dans les hôpitaux lyonnais

Les hôpitaux lyonnais sont quant à eux "proches de la saturation", a-t-il ajouté, constatant, à l’instar de l’Île-de-France, un rajeunissement des patients hospitalisés, avec notamment, des cas de "Covid long", c’est-à-dire, selon l'élu, "la persistance pendant des mois et des mois de symptômes ou de fatigue importante".

Le député s’est montré satisfait des mesures mises en place par le gouvernement et ne veut pas lui non plus d’un confinement strict comme l’an passé, mais appelle de ses vœux "un meilleur isolement des personnes porteuses du virus". Il déplore le dispositif actuel en la matière : "Nous sommes toujours faibles", a-t-il regretté.