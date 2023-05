Couronnement du roi Charles III : "Malgré les problèmes économiques, les Britanniques vont fêter ça", estime un ancien député conservateur

Le roi Charles III s'est offert un bain de foule à Londres, vendredi. Alors que certains ressortissants britanniques s'offusquent du coût de ce couronnement, Dominic Grieve, ancien député conservateur, ne pense pas que le montant des festivités "soit particulièrement polémique".

"Malgré les problèmes économiques et une dépression sur l'état du monde, les Britanniques vont fêter" le couronnement du roi Charles III, samedi à Londres, estime, vendredi 5 mai, sur franceinfo l'ancien député conservateur Dominic Grieve. Alors qu'un sondage YouGov pointe le désaccord de 51% des Britanniques avec le coût des festivités, il rappelle que "l'économie britannique va récupérer beaucoup plus que les dépenses" grâce à "l'arrivée des touristes".



franceinfo : Y a-t-il une forme de ferveur en Grande-Bretagne ?

Dominic Grieve : Oui, et ça se voit ! Je viens d'arriver dans le centre de Londres, il y a des gens qui s'installent pour la nuit et pour voir le défilé samedi. Dans ma rue, nous organiserons une "street party" [fête de rue]. Il y en aura d'ailleurs 3 000 à 4 000 samedi dans toute l'Angleterre. Malgré les problèmes économiques et une dépression sur l'état du monde, les gens vont donc quand même fêter ça.

Le bain de foule que s'est offert le roi vendredi marque-t-il un changement de style avec la reine Elisabeth II ?

Oui, c'est certain ! Elisabeth II est venue au trône à 26 ans. Elle n'avait donc pas eu l'occasion de développer une personnalité marquante pour le public. Vu son rôle constitutionnel, c'était beaucoup plus difficile de le faire après son accession au trône.

"Le roi Charles a eu beaucoup d'années comme prince de Galles, c'est une personnalité beaucoup plus décontractée et assez accessible. Ce changement sera apprécié. Dominic Grieve, ancien député conservateur à franceinfo

Depuis huit mois qu'il est roi, il continue à maintenir sa position constitutionnelle impeccablement.

Le coût des festivités fait-il polémique alors que selon un sondage YouGov, une majorité des Britanniques préféreraient que la famille royale paie ?

Je ne crois pas que ce soit particulièrement polémique. L'économie britannique va récupérer beaucoup plus que les dépenses. L'arrivée des touristes booste l'économie. Bien sûr, il y a des personnes qui ne sont pas monarchistes et donc ça ne les intéresse pas. Mais nous sommes dans une démocratie. Quand on contemple l'opinion publique en général, je n'ai pas du tout l'impression qu'il y a une polémique.