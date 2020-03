Coronavirus : les Français doivent "être raisonnables dans leur consommation" et faire preuve de "solidarité", explique la secrétaire d’État Christelle Dubos

La secrétaire d'État Christelle Dubos à l'Élysée, le 5 décembre 2019. (LUDOVIC MARIN / AFP)

"On a besoin d'avoir une solidarité", a lancé vendredi sur franceinfo Christelle Dubos, secrétaire d’Etat auprès du ministre des Solidarités et à la Santé, alors que les Français commencent à faire des stocks dans les supermarchés par crainte d'une épidémie de coronavirus. "On entend leur inquiétude, assure Christelle Dubois, on souhaite les rassurer, leur apporter toutes les informations que nous avons en toute transparence". La secrétaire d'Etat appelle les Français à "être acteurs de cette solidarité" et à être "raisonnables dans leur consommation". Il faut qu'ils s'assurent "qu'il y en ait pour tout le monde".

Le gouvernement va apporter "des réponses adaptées"

Christelle Dubos souligne également que le gouvernement est auprès des sans-abri car "ils font partie des publics vulnérables". Le gouvernement va apporter "des réponses adaptées" et aller "à la rencontre des bénévoles qui accompagnent au quotidien les personnes qui sont à la rue, dans les centres d'hébergement".

La secrétaire d'Etat rappelle enfin que les élections municipales "seront maintenues". Tout sera fait dans les bureaux de vote pour qu'"il y ait bien du gel hydroalcoolique ou l'accès à un lavabo avec du savon". Elle insiste pour que les gestes barrières soient assurés dans chaque bureau. "Nous invitons les concitoyens à appliquer les gestes barrières, à avoir du gel, à venir avec leur propre stylo pour signer la feuille d'émargement, insiste Christelle Dubois, mais les élections auront bien lieu."