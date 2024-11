Colère des agriculteurs : Yannick Jadot "sidéré qu'il n'y ait pas de message du gouvernement" après la dégradation de locaux de l'Office français de la biodiversité

"Ce gouvernement met l'écologie comme bouc émissaire de la crise agricole", dénonce Yannick Jadot, sénateur écologiste de Paris, invité de franceinfo soir, mercredi 20 novembre. L'élu apporte son "soutien aux agents publics de l'Office français de la biodiversité" pris pour cible par des agriculteurs en colère, notamment dans l'Oise et dans la Creuse. "Je suis sidéré qu'il n'y ait pas un seul message du gouvernement, du Premier ministre, pour dire son soutien à des agents publics qui ont été agressés", fustige-t-il.

Le mouvement des agriculteurs pour une meilleure rémunération, "c'est notre combat aussi", souligne Yannick Jadot. "Ce gouvernement n'arrive pas à imposer à l'agro-industrie le fait de payer le juste prix aux paysans", ajoute-t-il. Selon lui, les problèmes des agriculteurs ne viennent pas des normes environnementales, ni des contrôles administratifs. "On est un des pays de l'Union européenne qui utilisent le plus de pesticides en termes de quantité et en termes de nombre de pesticides", explique-t-il. "Cette fable que la France serait plus exemplaire, vertueuse, que les autres pays européens, c'est une blague", raille l'élu écologiste.

Pour Yannick Jadot, "ce que ce gouvernement est en train de sacrifier dans le budget, c'est l'accompagnement des agriculteurs qui le demandent vers cette transition" écologique.