Budget 2025 : Philippe Juvin appelle Michel Barnier à utiliser "le 49-3" pour "siffler la fin de la récré"

"J'étais à la commission des Finances la semaine dernière où toutes les cinq minutes il y avait une nouvelle taxe ou un nouvel impôt qui était inventé", dénonce sur franceinfo, mercredi 23 octobre Philippe Juvin, député LR des Hauts-de-Seine, membre de la commission des Finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Les discussions se poursuivent à l'Assemblée nationale sur le budget 2025. Selon lui, les débats n'ont que trop duré, "ça, ce n'est pas possible", il faut donc "accélérer les choses", car "chacun s'est exprimé. Maintenant, c'est au Premier ministre de faire preuve d'autorité et de siffler la fin de la récré".

🔴 Usage du 49.3 ➡️ "Je pense qu’il faut accélérer les choses. Chacun s’est exprimé, maintenant, c’est au premier ministre de faire preuve d’autorité et de siffler la fin de la récré”, déclare Philippe Juvin, député LR des Hauts-de-Seine #franceinfosoir pic.twitter.com/UK4aCq7JNt — franceinfo (@franceinfo) October 23, 2024



"Ce que les gens doivent comprendre c'est qu'on a déjà eu un round de discussions absolument identique en commission la semaine dernière, qui ont conduit à 60 milliards d'impôts supplémentaires", dénonce le député des Hauts-de-Seine. "Ça recommence dans l'hémicycle. Moi, je vois l'image qu'on donne à l'étranger", elle n'est pas bonne selon lui. Parce que ça ne donne pas "envie à un investisseur d'investir ses capitaux en France".

"Baisser les dépenses" et "travailler plus"

Pour lui, la solution est entre les mains du "Premier ministre qui a le droit d'utiliser le 49-3" parce que "c'est la Constitution qui lui donne ce droit", appuie Philippe Juvin. "Au moins on limitera les dégâts sur l'image terrible de la France" à l'étranger. "Chacun est libre de déposer les amendements qu'il veut", mais "on a un déficit qui est absolument majeur et nos marges de manœuvre sont plutôt dans les dépenses publiques qu'il faut baisser plutôt que sur les impôts. On dépense beaucoup trop", insiste-t-il.

🔴 Sur la démocratie ➡️ "Je pense que la démocratie représentative, on l’a inventée pour permettre aux gens de ne pas être d’accord d’une façon pacifique au sein d’un hémicycle.”, dit Philippe Juvin #franceinfosoir pic.twitter.com/e21EuP2tuT — franceinfo (@franceinfo) October 23, 2024



"La proposition que je fais, c'est qu'il faut d'abord dépenser moins, il faut dépenser mieux." Philippe Juvin appelle à "supprimer tous les endroits où la dépense est inutile". Il liste ce qu'il qualifie de "tas de machins qui coûtent une fortune", notamment "le Conseil économique, social et environnemental, le Conseil supérieur de l'éducation routière, le Conseil supérieur de la forêt et du bois, la Commission de concertation historique de la jeunesse et des sports... Tous ces machins, c'est sûrement très utile quand on a de l'argent". Il "faut baisser les dépenses", mais aussi "travailler plus", estime Philippe Juvin.