Budget 2025 : "Les débats sont longs, mais pas bloqués", juge le député Marc Fesneau

Alors que l'Assemblée nationale examine la partie "recettes" du projet de loi de finances 2025 depuis mardi soir, "les débats sont longs, mais pas bloqués", a assuré le député Marc Fesneau, président du groupe parlementaire "Les Démocrates" (MoDem), invité de franceinfo soir jeudi 24 octobre.

🔴Budget 2025 ➡️ "Oui on va siéger ce week-end. Je suis d’accord avec une idée simple : se donner toutes voies et moyens pour faire en sorte qu’on puisse voter, que les choses avancent", assure Marc Fesneau, président du groupe Les Démocrates à l’Assemblée. pic.twitter.com/xoEhq4ySJs — franceinfo (@franceinfo) October 24, 2024



Pour accélérer ces débats, les groupes de députés Nouveau Front populaire (NFP) et Ensemble pour la République (EPR) ont annoncé avoir retiré une partie de leurs amendements. Jeudi à 16h30, il en restait encore 2 829 à examiner sur le projet de loi. Pour tenir dans les temps, "on va siéger ce week-end", a affirmé Marc Fesneau. Le député centriste estime qu'il faut "se donner toutes voies et moyens pour faire en sorte qu'on puisse voter, que les choses avancent. [...] Si ce week-end, il y a besoin d'avoir un peu de temps et qu'on se doit siéger samedi, on siégera samedi, si on devait siéger dimanche..."

"Pas d'obstruction"

Malgré les nombreux amendements déposés sur ce texte, Marc Fesneau estime qu'il n'y a pas "de volonté de blocage", le député "ne sent pas d'obstruction". "Bloqué, c'est des gens qui essaient d'empêcher les débats", or ce n'est pas ce qu'observe l'ancien ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement.

🔴Budget 2025 ➡️ "À la fin, si le texte ne convient pas, on vote contre. Chacun doit être devant ses responsabilités. Parce qu’en fait le 49.3, c’est un terrible outil de déresponsabilisation", dit Marc Fesneau qui assure que son groupe n’appelle pas au déclenchement du 49.3. pic.twitter.com/kBWkV4cvZU — franceinfo (@franceinfo) October 24, 2024

Ce dernier assure que le MoDem, dont le groupe Les Démocrates fait partie, n'appelle "pas du tout" au déclenchement de l'article 49.3, permettant au gouvernement de faire passer en force le budget 2025. "Le 49.3, c'est déresponsabilisant pour tout le monde. [...] Si le texte ne convient pas, on vote contre, chacun doit être devant ses responsabilités."