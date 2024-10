Abrogation de la réforme des retraites : "Le 28 novembre, même si nous combattons LFI, nous voterons leur texte", promet le député RN Thomas Ménagé

Le Rassemblement national a échoué jeudi 31 octobre à abroger la réforme des retraites, mais le rapporteur du texte et porte-parole du RN Thomas Ménagé l'assure au micro de franceinfo, le 28 novembre prochain, lors du vote du "même texte", proposé par La France insoumise (LFI), "même si nous combattons La France insoumise, nous voterons leur texte".

La proposition de loi du RN a, toute la journée, été vidée de sa substance, pour finir rejetée par 197 voix contre 119 mais ce n'est pas un échec pour le député du Loiret : "Nous avons débattu pendant plus de 5 heures de la question des retraites, de la pénibilité, des carrières longues, de revenir à un âge de 62 ans, et cela a permis aussi de montrer une certaine duplicité de la gauche qui a proposé la même abrogation, mais qui quand il s'agit de voter, préfère l'abstention ou voter contre, dans une logique sectaire et c'est vraiment très triste".

La veille, le RN s'était opposé à un amendement au budget de la Sécurité sociale déposé par le NFP visant à remettre en cause la réforme des retraites. "On ne peut pas abroger la réforme des retraites, dans le cadre du projet de loi de finances de la Sécurité sociale", répond Thomas Ménagé. "Le 28 novembre, le texte de monsieur [Ugo] Bernalicis (LFI) qui est strictement le même que le nôtre, nous le voterons parce que c'est pour l'intérêt général, pour les Français. C'est le même texte, donc il faut être cohérent quand on est élu par les Français", conclut-il.