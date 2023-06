"10 offres d'emploi" en faisant "le tour du Vieux-Port" à Marseille : Emmanuel Macron "est très méprisant", selon Eric Coquerel

Pour le député LFI de Seine-Saint-Denis, Emmanuel Macron s'est montré "méprisant vis-à-vis des gens qui sont privés d'emploi" en répondant à la mère d'un demandeur d'emploi "je fais le tour du Vieux-Port ce soir avec vous, je suis sûr qu'il y a dix offres d'emploi".

"Il est très méprisant vis-à-vis des gens qui sont privés d'emploi avec ce genre de phrases", a réagi lundi 26 juin sur franceinfo, alors qu'Emmanuel Macron a assuré à la mère d'un demandeur d'emploi qu'il y avait "10 offres" possibles pour son fils, l'invitant à faire "le tour du Vieux-Port". Cette déclaration a été faite en marge du déplacement de trois jours du président de la République à Marseille.

"Autrefois on disait 'le roi te touche, Dieu te guérit', c'était le toucher des écrouelles, le roi on lui accordait comme ça un pouvoir de soigner les gens", a poursuivi Eric Coquerel. Avec ce président, "c'est Macron te touche et le marché te trouve un emploi, je ne comprends pas pourquoi, il fait ça. Emmanuel Macron, il nous avait déjà fait le coup en disant que les chômeurs n'avaient qu'à traverser la rue pour trouver un emploi", a détaillé le président de la commission des finances à l’Assemblée nationale.

Le chômage, "pas la faute des chômeurs"

"Ce n'est pas vrai que les gens qui sont au RSA ne se donnent pas la peine de chercher du travail", a appuyé le député LFI. "C'est une vision très droitière, très libérale de la question de l'emploi dans ce pays aujourd'hui. Ce n'est pas comme ça qu'on résout les problèmes", a-t-il critiqué. "C'est une philosophie que je ne partage pas et que je trouve méprisante".

"Pourquoi quelqu'un qui a une certaine qualification serait obligé d'aller prendre un emploi plus mal payé ?", s'est-il interrogé. "On ne peut pas forcer les gens à prendre des emplois plus dévalorisés, plus durs sous prétexte qu'ils existent quelque part, ce n'est pas acceptable", estime le député LFI de Seine-Saint-Denis.

Selon Eric Coquerel, "il faut plutôt parler du partage du temps de travail, des richesses, de faire en sorte que la qualification des gens corresponde aux emplois qu'ils peuvent occuper. Ce n'est pas de la faute des chômeurs, s'ils se retrouvent au chômage".