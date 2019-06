"Ouvrez le 1". Facebook, la nouvelle fabrique de l’opinion

Franceinfo et l'hebdomadaire Le 1 s’associent pour proposer un rendez-vous, tous les mercredis à 22h30 sur le canal 27 et ses supports numériques. La journaliste de France Télévisions Emilie Tran Nguyen et le directeur de l'hebdomadaire Eric Fottorino dialoguent avec leurs invités sur l’actualité et le monde contemporain.

Pour ce nouveau numéro, "Facebook, la nouvelle fabrique de l’opinion", les effets pervers de ce réseau social. Cet outil influence-t-il nos opinions ? Nous enferme-t-il dans nos certitudes ? Quelques clés pour échapper à ce Big Brother du XXIe siècle...

Au sommaire

Une question / Plusieurs regards : Olivier Houdé, psychologue, directeur honoraire à la Sorbonne du Laboratoire de psychologie du développement et de l’éducation de l’enfant, auteur de L’Intelligence humaine n’est pas un algorithme (éd. Odile Jacob) ; Thomas Huchon, réalisateur et spécialiste des réseaux sociaux, auteur du documentaire La Nouvelle Fabrique de l’opinion, diffusé le 5 juin sur le média vidéo Spicee.

1 + 2 : Bernard Stiegler, philosophe, auteur de Qu’appelle-t-on panser ? (éd. Les liens qui libèrent). A voix haute : l’écrivaine Lola Lafon, auteure de Mercy, Mary, Patty (éd. Actes Sud) lit Le Miroir de la vérité, du poète Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794), publié à L’Ecole des loisirs.

