"Ouvrez le 1". Pourquoi tant de violences ?

Franceinfo et l'hebdomadaire Le 1 s’associent pour proposer un rendez-vous, tous les mercredis à 22h30 sur le canal 27 et ses supports numériques. La journaliste de France Télévisions Emilie Tran Nguyen et le directeur de l'hebdomadaire Eric Fottorino dialoguent avec leurs invités sur l’actualité et le monde contemporain.

Pour ce nouveau numéro, "Pourquoi tant de violences ?" Depuis le surgissement de la révolte des "gilets jaunes", rares sont les samedis sans violences. Comment expliquer que la contestation déborde ? Quel bilan tirer de la politique répressive dans laquelle se sont engagées les autorités, au regard des nombreux manifestants et policiers blessés durant les opérations de maintien de l’ordre ?

Au sommaire

Une question / Plusieurs regards : Marc Crépon, philosophe, directeur du département de philosophie de l’École normale supérieure (ENS), auteur de Inhumaines conditions. Combattre l’intolérable (éd. Odile Jacob) ; David Dufresne, journaliste indépendant, spécialiste des questions de maintien de l’ordre, grand prix du jury des Assises internationales du journalisme de Tours pour son travail d'investigation sur les violences policières lors des manifestations des "gilets jaunes". A rebours : des images de Mai-68 (archives de l'INA).

Repères : retour sur les dates clés de l'histoire de la France en colère et des violences de rues. 1 + 2 : Patrice Spinosi, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. A voix haute : l'écrivain Daniel Pennac lit Le Grand combat d’Henri Michaux, extrait de L’Espace du dedans (éd. Gallimard).

> "Ouvrez le 1", un magazine télévisé, tous les mercredis à 22h30 sur Franceinfo (canal 27).

> "Le 1", un journal pour comprendre le monde, tous les mercredis en kiosque.

