"Ouvrez le 1". Etats-Unis / Iran : pourquoi tant de haine ?

Pour ce nouveau numéro, "Etats-Unis / Iran : pourquoi tant de haine ?", Emilie Tran Nguyen, Julien Bisson et leurs invités se penchent sur les relations entre les Etats-Unis et l’Iran qui ne sont pas en guerre... mais il y a des menaces, des bombardements et des morts… Alors, quelle est la situation ?

Au sommaire

Une question / Plusieurs regards : Azadeh Kian, sociologue franco-iranienne, professeur à Paris 7-Paris Diderot, auteure de Femmes et pouvoir en islam (éd. Michalon) ; Abnousse Shalmani, écrivain franco-iranienne, auteur de Eloge du métèque (éd. Grasset).

A rebours : une archive de l'INA de décembre 1986 sur une affaire de vente d'armes entre les Etats-Unis de Ronald Reagan et l'Iran. A voix haute : l’actrice franco-iranienne Zar Amir Ebrahimi, exilée d’Iran, bientôt à l’affiche du film Les Survivants, de Guillaume Renusson, lit Au jardin des compagnons de voyage du poète iranien Sohrab Sepehri (1928-1980), extrait du recueil Les Pas de l’eau (Editions de la Différence).

