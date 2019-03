"Ouvrez le 1". Algérie : roulez jeunesse !

Franceinfo et l'hebdomadaire Le 1 s’associent pour proposer un rendez-vous, tous les mercredis à 22h30 sur le canal 27 et ses supports numériques. La journaliste de France Télévisions Emilie Tran Nguyen et le directeur de l'hebdomadaire Eric Fottorino dialoguent avec leurs invités sur l’actualité et le monde contemporain.

Pour ce nouveau numéro, "Algérie : roulez jeunesse !", ils analysent cette semaine le mouvement populaire qui persiste en Algérie, malgré le renoncement du président algérien, Abdelaziz Bouteflika, 82 ans, de se présenter pour un cinquième mandat à la présidence de la République.

Au sommaire

Une question / Plusieurs regards : Valérie Zenatti, écrivain, lauréate du prix Essai France Télévisions 2019 pour son dernier livre Dans le faisceau des vivants (éd. de L’Olivier) ; Kader Abderrahim, chercheur associé à l'Institut de relations internationales et stratégiques (Iris), spécialiste du Maghreb, maître de conférences à Sciences Po, auteur de Géopolitique du Maroc (éd. Bibliomonde). A rebours : la première interview d'Abdelaziz Bouteflika, à 26 ans, diffusée par la télévision française en 1963 quand il était ministre algérien des Affaires étrangères (archives de l'INA).

Repères : les grandes dates de la carrière d'Abdelaziz Bouteflika, président de 82 ans au pouvoir depuis 1999. Son intention de briguer un cinquième mandat en avril a provoqué la contestation dans tout le pays. 1 + 2 : Benjamin Stora, historien, spécialiste de l’Algérie, président du Musée national de l'histoire de l’immigration, auteur de La Guerre d’Algérie vue par les Algériens, tome 2 (éd Denoël). A voix haute : Melissa Ziad, algérienne, danseuse, mannequin et jeune femme de la photo-symbole des manifestations pacifiques en Algérie. Elle lit d'Alger le poème Rêves en désordre de Bachir Hadj Ali, tiré du recueil Quand la nuit se brise. Anthologie de poésie algérienne, de Abdelmadjid Kaouah (éd. Seuil).

> "Ouvrez le 1", un magazine télévisé, tous les mercredis à 22h30 sur Franceinfo (canal 27).

> "Le 1", un journal pour comprendre le monde, tous les mercredis en kiosque.

