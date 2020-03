"Ouvrez le 1". Les puissants face aux juges

Franceinfo et l'hebdomadaire Le 1 s’associent pour proposer un rendez-vous, tous les mercredis à 21 heures sur le canal 27 et ses supports numériques.

Pour ce nouveau numéro, "Les puissants face aux juges", Lucie Chaumette, Julien Bisson et leurs invités s’intéressent aux récentes affaires qui mettent en cause des personnalités publiques et se soldent parfois par des peines de prison ferme. Ces cas interrogent sur l’existence d’une impunité ou non concernant les puissants…

Au sommaire

Une question / Plusieurs regards : Eva Joly, avocate, ancienne juge d’instruction au pôle financier du parquet de Paris, ancienne eurodéputée EELV ; Pierre Lascoumes, directeur de recherche émérite au CNRS, auteur avec Carla Nagels de Sociologie des élites délinquantes (éd. Armand Colin) ; 1 + 2 : Régis Jauffret, écrivain, auteur de Papa (éd. Seuil) et de La Ballade de Rikers Island (éd. Seuil).

A rebours : une archive de l'INA de 1997 sur l’affaire Urba, concernant le financement occulte du Parti socialiste. A voix haute : le comédien Denis Podalydès, actuellement sur scène à la Comédie-Française, jusqu’au 22 mars 2020, dans la pièce La Nuit des rois ou Tout ce que vous voulez, de William Shakespeare, mise en scène de Thomas Ostermeier, lit la fable Les Deux Mulets de Jean de La Fontaine.

> "Ouvrez le 1", un magazine télévisé, tous les mercredis à 21 heures sur Franceinfo (canal 27).

> "Le 1", un journal pour comprendre le monde, tous les mercredis en kiosque.

