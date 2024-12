Notre-Dame de Paris : "Rien n’aurait été possible sans le volontarisme de tout le monde", affirme Emmanuel Grégoire

Samedi 7 janvier, Emmanuel Grégoire, député socialiste, était l’invité de "La politique s’éclaire" sur franceinfo. L’ancien adjoint d'Anne Hidalgo s’est exprimé au sujet de la réouverture de la cathédrale parisienne, mais aussi de sa candidature à la mairie de Paris pour les prochaines élections municipales.

Cinq ans après le drame, Notre-Dame de Paris va enfin rouvrir ses portes lors d’une cérémonie en grande pompe, samedi 7 décembre. Un chantier colossal et un pari fou mais réussi. Mais aurait-il pu l’être sans le volontarisme d’Emmanuel Macron ? Selon Emmanuel Grégoire, député socialiste et ancien adjoint d’Anne Hidalgo à la mairie de Paris, "rien n’aurait été possible sans le volontarisme de tout le monde". "D’abord, évidemment, du président de la République. Puis de la maire de Paris, du général Georgelin et de Philippe Jost qui a pris sa suite, du Diocèse. Un alignement assez exceptionnel", souligne-t-il sur le plateau de "La politique s’éclaire", sur franceinfo. Emmanuel Grégoire évoque par ailleurs "un savoir-faire français exceptionnel".

Des difficultés "immenses"

Alors qu’il devait initialement s’exprimer à l’extérieur, Emmanuel Macron donnera finalement un discours au sein de la cathédrale, faute de beau temps, lors de l’inauguration. Emmanuel Grégoire n’y voit pas pour autant une forme de récupération politique : "On a beau faire de bons travaux préparatoires pour ce type d’événement (…) à la fin des fins, la bonne vieille météo impose un peu de pragmatisme. Donc ça n’a pas d’importance en réalité".

En poste à la mairie de Paris lors de l’incendie et durant une bonne partie des travaux, Emmanuel Grégoire indique que pour en arriver à aujourd’hui, les difficultés ont été "immenses". "Il a d’abord fallu comprendre ce qu’il s’était passé, avec de longs mois de mise en sécurité du bâtiment. (…) Il y a eu de tout, comment trouver la pierre, les fameuses chaînes pour la charpente mais aussi des choix stratégiques", précise-t-il.

Retrouvez l'intégralité de l’interview dans la vidéo ci-dessus.