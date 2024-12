Education sexuelle à l’école : “Il faut un programme d’éducation à la séxualité, car l’époque l’exige”, selon le ministre délégué Alexandre Portier

Alexandre Portier, ministre délégué de la Réussite scolaire et de l'Enseignement professionnel, a accepté de répondre aux questions de Brigitte Boucher ce samedi 23 novembre.

Interrogé sur le futur programme d’éducation à la sexualité dispensé à l’école, porté par la ministre de l’Éducation, Alexandre Portier affirme la nécessité d’avoir un tel programme. “C’est l’époque qui l’exige”, estime le ministre délégué, avant d'ajouter : “Quand on regarde autour de nous les violences sexuelles auxquelles peuvent être soumis nos adolescents, quand on voit les violences intrafamiliales, la prolifération des images pornographiques. Il faut les protéger (les jeunes, NDLR) et l’école a un rôle à jouer”.

“On doit avoir un propos pédagogique fondé sur du scientifique”

Alexandre Portier rappelle que le texte final du programme d’éducation à la sexualité n’est pas encore finalisé et que certains ajustements doivent encore être faits. Ce dernier a d’ailleurs jugé le mot “genre” comme un élément problématique. Il critique sa récurrence et fait l’apologie de la théorie du genre. Le ministre délégué de la Réussite scolaire et de l'Enseignement professionnel souhaite surtout “avoir un propos pédagogique toujours fondé sur des données scientifiques”.

