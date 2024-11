Présidentielle américaine : "nous Européens, on ne peut pas à chaque fois trembler lorsqu’il y a une élection" aux Etats-Unis, défend Aurore Lalucq

Ce replay n'est plus disponible.

Aurore Lalucq, députée européenne de Place publique, était l’invitée politique de ce lundi 4 novembre.

Les Américains votent mardi 5 novembre pour élire le prochain président des États-Unis. Officiellement, les institutions européennes n’ont pas arrêté leur position qui sera adoptée à l’égard des Américains après le 5 novembre. Est-ce un tabou ? Est-ce par peur de voir apparaître des divisions entre les États membres ? "On est très inquiets, parce que c’est une élection qui est très instable et importante (...) la Commission européenne a tout de suite mis en place une force de travail pour pouvoir faire face au cas où Donald Trump serait élu", affirme Aurore Lalucq, députée européenne socialiste, qui estime que "nous, Européens, on ne peut pas à chaque fois trembler lorsqu’il y a une élection américaine".

"Trump est ingérable"

Selon l’invitée, il faut "une Europe de la Défense" et une "politique industrielle commune". L’Europe se prépare-t-elle à des représailles et à une guerre commerciale ? "Trump est ingérable, incontrôlable, on ne sait pas ce qu’il va faire (...) donc oui, l’Europe travaille déjà", affirme la députée.