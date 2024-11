Narcotrafic : "les enjeux sont considérables", selon Charles de Courson, député LIOT de la Marne

Charles de Courson, député LIOT de la Marne, était l’invité politique de la matinale de Franceinfo, vendredi 8 novembre.

Le ministre de l’Intérieur et le garde des Sceaux seront ensemble à Marseille (Bouches-du-Rhône) ce vendredi 8 novembre pour annoncer un plan contre le narcotrafic. Est-ce une priorité partagée par l’invité ? "Oui parce que le trafic de drogue pourrit une série de quartiers en zone urbaine (...) ces bandes sont d’une violence extrême, on tue, on assassine pour obtenir un quartier et obtenir des points de distribution", déplore Charles de Courson, député LIOT de la Marne. Selon lui, les "enjeux sont considérables" et les idées défendues par les deux ministres lui paraissent "aller dans la bonne direction".

La légalisation "n’est pas une bonne solution"

Concernant le débat sur la légalisation, "c’est une vieille idée des libertaires (...) les Pays-Bas sont en train de revenir en arrière donc je crois que ce n’est pas une bonne solution, il faut continuer d’agir sur la demande, sur l’offre et essayer d’avoir une politique de prévention. Il faut mener une politique extrêmement dure de répression, mais il faut un volet préventif à l’égard des consommateurs", défend Charles de Courson.

