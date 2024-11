Mercosur : "La France n'est pas isolée", assure Sophie Primas, ministre chargée du Commerce extérieur

L’accord entre l'Union européenne et le Mercosur est au cœur de la colère des agriculteurs. Ces derniers dénoncent, entre autres, une concurrence déloyale sur leurs produits.

Les agriculteurs ont entamé un nouveau mouvement de protestation contre l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur (Argentine, Brésil, Uruguay, Paraguay et Bolivie). Ils dénoncent une concurrence déloyale. Le texte, dénoncé par la classe politique française, va être discuté à l'Assemblée nationale. "C'est très important d'avoir ce vote à l'Assemblée nationale et au Sénat pour redire l'unité de la nation et d'être épaulé par l'ensemble du Parlement. C'est une force supplémentaire pour négocier avec l'Union européenne", estime Sophie Primas, ministre chargée du Commerce extérieur et des Français de l'étranger.

"La France n'est pas isolée"

Le texte a les faveurs de nombreux États membres de l'UE mais d'autres, comme la France, rejettent l'accord. "La France n'est pas isolée sur cet accord. Elle est la plus vocale. Certains États ont les mêmes réticences que nous. Chacun a sa stratégie. Nous ne pouvons pas signer cet accord en l'état", ajoute la ministre.

