L’invité politique du mercredi 30 octobre 2024

Julien Odoul, député de l’Yonne et porte-parole du Rassemblement national, était l’invité politique de la matinale du 30 octobre 2024.

En déplacement au Maroc, le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau a affirmé qu’un accord avait été trouvé pour raccourcir les délais d’extradition entre la France et le Maroc pour les personnes qui sont sous OQTF. "Nous aimerions des actes, parce que monsieur Retailleau a tout un enrobage attractif qui est censé faire plaisir au Rassemblement national et à la majorité des Français", a réagi Julien Odoul, porte-parole du RN, sur le plateau de la matinale, mercredi 30 octobre.

"Se faire respecter"

"Sur les mesures esquissées par le Ministre de l’Intérieur nous ne pouvons que nous en féliciter", assure l’invité qui précise qu’il faut "que l’Etat reprenne le contrôle, il faut surtout que la France se fasse respecter et se faire respecter, c’est faire pression sur les visas, sur la communauté internationale et aussi sur les transferts de fonds", détaille le député qui veut "faire en sorte que tous les individus indésirables qui n’ont rien à faire chez nous, qui constituent une menace pour la sécurité des Français repartent le plus rapidement possible".

