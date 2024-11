Groupes de besoin : "J'aurai un premier point d'étape en mars et un autre en fin d'année", affirme Anne Genetet, ministre de l'Éducation nationale

La ministre de l'Éducation nationale Anne Genetet était l'invitée politique de la matinale de franceinfo mercredi 13 novembre.

Alors que le niveau en primaire peine à décoller et que des alertes subsistent sur le niveau scolaire au collège, des groupes de besoin commencent à se mettre en place, dont certains "seulement la semaine dernière", indique la ministre de l'Éducation nationale Anne Genetet. "J'ai mandaté une mission de l'inspection qui va suivre la mise en place et l'impact de ces groupes de besoin. J'aurai un premier point d'étape en mars et un autre en fin d'année", précise-t-elle.

Une mise en place "avec une liberté d'appréciation"

Selon une enquête du SNES-FSU, six collèges sur dix n'ont pas mis en place ces groupes de niveau. "La demande était que ce soit mis en place pour cette rentrée scolaire avec une liberté d'appréciation pour les chefs d'établissement. Certains l'ont mis en place dès le mois de septembre, d'autres ont choisi le retour des vacances d'automne. (…) L'objectif est que la totalité de nos collèges mettent en place ces groupes de besoin en 6e et 5e en français et en mathématiques", explique Anne Genetet.

